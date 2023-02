Dit moet je weten over de Xiaomi Watch S1 Pro en Buds 4 Pro

De Xiaomi Watch S1 Pro is officieel gepresenteerd op het Mobile World Congress, samen met nieuwe oordopjes in de vorm van de Xiaomi Buds 4 Pro. Meer weten over deze wearables? Lees dan snel verder!

Elektrische step en Xiaomi Buds 4 Pro gepresenteerd

Xiaomi presenteert op het MWC niet alleen drie nieuwe smartphones, maar heeft nog meer voor ons in petto. Zo is de Xiaomi Electric Scooter 4 Pro gepresenteerd, een elektrische step met een bereik van 70 kilometer en maximale snelheid van 25 kilometer per uur.

Een stuk interessanter zijn de gloednieuwe Xiaomi Buds 4 Pro, oftewel draadloze oordopjes. De dopjes komen op de markt in het zwart en goud en hebben een adviesprijs van 249,99 euro. Kopen kan via Xiaomi zelf of officiële partners. Er is ondersteuning aanwezig voor hi-res audio en ook actieve ruisonderdrukking is van de partij. Zo kun je omgevingsgeluiden wegfilteren en in alle rust genieten van de muziek.

Hoofdbewegingen van gebruikers worden gedetecteerd en het geluid daarop aangepast. Ook is er ondersteuning voor surround-sound, waardoor geluid uit verschillende hoeken lijkt te komen. Op een enkele acculading kun je tot 9 uur muziek luisteren. Een batterij in het opbergdoosje zorgt nog eens voor maximaal 29 uur extra speelplezier. Opladen daarvan gaat via een kabel, maar kan ook draadloos.

Er worden eartips in meerdere maten meegeleverd, zodat de dopjes altijd goed in je oor zitten. Tot slot kun je de dopjes verbinden met maximaal twee apparaten tegelijk, zodat je naadloos kunt wisselen van audiobron.

Met de lancering van de Xiaomi Buds 4 Pro is ook de Xiaomi Earbuds-app gelanceerd, te vinden in de Play Store. Daarmee pas je het niveau van ruisonderdrukking aan, gebruik je de transparantiemodus of bepaal je met welke apparaten de oordopjes verbonden zijn.

Xiaomi Watch S1 Pro officieel: rond scherm, lange adem

Ook de Watch S1 Pro is onthuld; volgens Xiaomi een perfecte combinatie van een klassiek horlogedesign en moderne smartwatchtechnologie. Er is een rond amoled-scherm aanwezig van 1,47 inch met een hoge resolutie. Een laagje saffierglas moet beschadigingen voorkomen.

Er komen twee kleurvarianten op de markt. Een van de smartwatches beschikt over een zilverkleurige kast en komt met een bruine lederen band. De andere versie heeft een zwarte kast en bevat een zwarte rubberen band. Bandjes zijn makkelijk te vervangen, zodat je het horloge helemaal eigen kunt maken. Natuurlijk kun je ook kiezen uit tientallen digitale wijzerplaten.

Het horloge draait op een zelfontwikkeld besturingssysteem, herkent meer dan 100 sportactiviteiten en is afgeladen met sensoren. Zo kun je trainingen registreren, je slaap monitoren en je hartslag bijhouden. Ook het zuurstofgehalte van het bloed meet je makkelijk en snel. Er is een speaker aanwezig, zodat je gesprekken kunt voeren via een verbonden telefoon en dankzij de gps-sensor vind je altijd je weg.

Opladen gaat via het meegeleverde draadloze laadstation en een volledige oplaadbeurt duurt dan om en nabij anderhalf uur. Uiteraard ligt het aan je gebruik, maar het horloge gaat tot 14 dagen mee op een enkele acculading. Te koop is de Xiaomi Watch S1 Pro per direct vanaf 299,99 euro voor het zwarte model of 329,99 euro voor de andere versie.

