Elektronicabedrijf Xiaomi is door de Trump-regering op een zwarte lijst gezet. Hierdoor mogen Amerikaanse investeerders niet langer in het Chinese bedrijf investeren. Eerder werd Huawei ook al op de zwarte lijst gezet, al zijn de situaties niet identiek.

Ook Xiaomi op zwarte lijst van Amerika

De Trump-regering heeft naast Xiaomi – dat onder meer smartphones, elektrische steps en allerhande huishoudelijke apparatuur maakt – nog acht andere Chinese bedrijven op de zwarte lijst gezet. Deze firma’s worden ervan beticht banden te hebben met het Chinese leger en de staatspartij.

Een directe consequentie van de sanctie is dat Amerikaanse investeerders niet langer mogen investeren in Xiaomi en de andere Chinese bedrijven. Zij worden verplicht hun belangen in de firma’s terug te trekken. Dit moet voor 11 november 2021 gebeuren.

Xiaomi ontkent de aantijgingen. In een verklaring, die onder meer in handen is van website Android Central, zegt het bedrijf dat het “geen eigendom” is van het Chinese leger. Ook ontkent men banden te hebben en/of onder toezicht van de Chinese staatspartij te staan.

De fabrikant benadrukt verder zich altijd aan de regelgeving te hebben gehouden, en dit in de toekomst te blijven doen. Xiaomi gaat daarom actie ondernemen tegen de sancties. Op welke manier dit gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Xiaomi is een van de grootste smartphonemakers ter wereld. Het bedrijf moet alleen Samsung en Huawei voor zich laten.

Wat betekent dit voor mijn Xiaomi-smartphone?

Xiaomi mag nog wel handelen met Amerikaanse bedrijven en verkopen in het land, in tegenstelling tot Huawei. Deze partij heeft namelijk daarnaast nog een handelsverbod, waardoor men bijvoorbeeld geen zaken mag doen met Google, de eigenaar van Android. Recente Huawei-smartphones draaien dan ook op een versie van het besturingssysteem zonder Google-apps en -diensten.

Voorlopig is dit niet van toepassing op Xiaomi. De telefoons blijven dus ‘gewoon’ op Android draaien. Dit kan in de toekomst uiteraard wel veranderen. Mogelijk voert de Amerikaanse overheid zwaardere sancties door.

