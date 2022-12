Year in Search: dit zijn de Google-zoektrends van 2022

In het jaarlijkse Year in Search-overzicht vind je alle zoektermen waar Nederlanders significant meer naar gezocht hebben dan het jaar ervoor. Het gaat dus niet (per se) om de meest gezochte termen van 2022.

Year in Search 2022: check deze lijsten

Oekraïne staat bovenaan als trending zoekopdracht van afgelopen jaar en dat is niet meer dan logisch. De grootste stijging voor dit zoekwoord is te zien rond 24 februari, toen de oorlog begon. In de lijst vind je nog meer gebeurtenissen die mensen dit jaar bezig hebben gehouden. De aflevering van BOOS zorgde voor veel ophef en Jeroen Rietbergen en Ali B. zijn dan ook te vinden op plek twee en vier in deze lijst.

Viaplay vinden we op de derde plek. De nieuwe streamingdienst wordt vooral gekoppeld aan het live kunnen kijken van Formule 1. Dat is niet de enige dienst in de lijst want HBO Max is te vinden op plek 8. Corona speelde ook nog steeds een grote rol en de zoekterm testen voor toegang vind je dan ook de vijfde plek.

Veel mensen waren in de ban van de Netflixserie over Jeffrey Dahmer, te vinden op plek zes. Andere trendy zoektermen van 2022 zijn Wordle en Queen Elizabeth die afgelopen jaar is overleden. Op de laatste plek is zoekopdracht quarantaineregels te vinden.

De top 10 van trending zoekopdrachten in Nederland ziet er dan ook uit als volgt:

Oekraïne Jeroen Rietbergen Viaplay Ali B Testen voor toegang Jeffrey Dahmer Wordle Queen Elizabeth HBO Max Quarantaineregels

Meer top 10-lijsten

Dat was zeker niet alles, want er zijn meer lijsten met zoekopdrachten in allerlei specifieke categorieën. Zo is er de top 10 van trending Nederlanders in de Year in Search:

Jeroen Rietbergen Ali B Lil’ Kleine Linda de Mol Breghje Kommers Glennis Grace Tahmina Akefi Marc Overmars Johan Derksen Matthijs van Nieuwkerk

Er is ook gekeken naar internationale bekendheden en Johnny Depp en Amber Heard staan op de eerste en tweede plek, gevolgd door de zoekterm: Vladimir Poetin. Andere celebrities in die lijst waren onder andere Will Smith, Novak Djokovic en Andrew Tate.

Johnny Depp Amber Heard Vladimir Poetin Will Smith Laura Pausini Mika Anna Delvey Andrew Tate Novak Djokovic Ryan Grantham

Google heeft ook gekeken naar de top 10 van trending films, tv-programma’s en films. Niet geheel toevallig staat BOOS daar bovenaan, het programma waarin het The Voice-schandaal bekend werd gemaakt. Ook zien we bekende series als Stranger Things, Boer Zoekt Vrouw en House of the Dragon in de lijst staan.

BOOS Boer Zoekt Vrouw Stranger Things Over Mijn Lijk DAHMER The Tinder Swindler The Voice Kamp van Koningsbrugge Don’t Look Up House of the Dragon

Er is ook gekeken naar de vraag ‘wat is’ en de meest trendy zoekterm. Blijkbaar is Pinksteren toch niet bij iedereen bekend, want de vraag; ‘Wat is Pinksteren?’ is een trendy zoekterm. Tot slot meldt Google dat Nederlanders significant meer hebben gezocht naar verschillende termen over duurzaamheid en milieu: klimaatverandering, storm Eunice en elektrische kachel.

