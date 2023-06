Dit moet je weten over het nieuwe ‘1080p Premium’ op YouTube

Op YouTube kun je vanaf nu de nieuwe videokwaliteit ‘1080p Premium’ tegenkomen, maar wat is het en hoe krijg je het?

1080p Premium op YouTube

Pas je de kwaliteit van een YouTube-video aan, dan kun je vanaf nu tussen de resolutie-opties ‘1080p Premium’ tegenkomen. Het lijkt misschien alsof YouTube voortaan de 1080p-resolutie achter het abonnement YouTube Premium plaatst, maar dat is niet het geval.

1080p Premium moet je zien als een extra optie voor videokwaliteit die bestaat naast de normale 1080p-resolutie en alleen beschikbaar is voor mensen met een YouTube Premium-abonnement. De normale 1080p-resolutie blijft gewoon gratis voor alle gebruikers.

Het voordeel van 1080p Premium is een hogere bitrate. Dat betekent dat er per seconde meer informatie wordt verzonden en de video er dus beter uit ziet. Met name video’s met veel beweging en details ogen scherper met deze optie.

De functie is niet helemaal nieuw. Sinds februari werd de optie al getest bij iPhone- en Apple TV-gebruikers en in april heeft Google de functie officieel aangekondigd voor deze apparaten. Later zou de optie ook naar Android-toestellen komen en dat is nu het geval.

Google lijkt de functie in ieder geval te testen voor Android. Verschillende mensen spotten de optie op hun Android-toestel of in de Android TV-app op hun televisie, zo meldt 9to5Google. Hoelang het duurt tot alle Android-gebruikers de optie krijgen is nog niet bekend.

Meer over YouTube Premium

Met YouTube Premium worden ook alle reclames verwijderd voor en tijdens het kijken van video’s. Tevens krijg je de mogelijkheid om video’s offline en op de achtergrond te kijken, en kun je gebruikmaken van YouTube Music. Een bekende truc is om goedkopere YouTube Premium te krijgen via een VPN, maar mag dat wel?