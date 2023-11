Privacyexpert klaagt YouTube aan om blokkade van adblockers

YouTube ligt onder vuur vanwege zijn blokkade van adblockers. Een Zweedse privacyexpert klaagt moederbedrijf Google aan voor het bespioneren van consumenten. Dat is nodig om te bepalen of iemand een adblocker gebruikt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wordt blokkade adblockers op YouTube teruggedraaid?

Een filmpje kijken op YouTube is er de laatste maanden niet leuker op geworden. De videodienst heeft het gebruik van adblockers zo goed als onmogelijk gemaakt. Tegelijk schafte het bedrijf een goedkope manier om reclamevrij te kijken af. Premium Lite, dat 6,99 euro per maand kostte, is sinds eind oktober niet meer beschikbaar in Nederland.

Alexander Hanff is ongelukkig met YouTube’s nieuwe beleid. Sterker nog: volgens deze Zweedse privacyexpert kan het detecteren van adblockers juridisch gezien niet door de beugel in de Europese Unie. Hij wil Google aanklagen en heeft onder meer een klacht ingediend bij de Ierse commissie voor het beschermen van data.

YouTube gebruikt zogenaamde ‘trackers’ om te bepalen of gebruikers een adblocker hebben geïnstalleerd op hun computer. Dat komt volgens Hanff neer op spionage.

Het bericht dat mensen met een adblocker te zien krijgen

De expert sprak met The Register en vertelde onder meer het volgende: “Ik beschouw de trackers die YouTube inzet als spyware, oftewel surveillancetechologie, omdat ze gebruikt worden zonder mijn kennis of instemming. Het enige doel is het monitoren en onderscheppen van mijn online gedrag (zoals de vraag of advertenties laden in mijn browser of niet).”

Hanff hoopt dat YouTube tot inkeer komt. Voor zover bekend heeft Google nog niet gereageerd op de aanklacht.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

YouTube Premium is enige manier om reclamevrij te kijken

Of de EU de blokkade van adblockers op YouTube kan en zal terugdraaien, is zeer onzeker. Mocht het daadwerkelijk tot een rechtszaak komen, dan zal die waarschijnlijk jaren duren.

Wie nu reclamevrij video’s wil kijken, heeft eigenlijk maar één optie: een abonnement nemen op YouTube Premium. Daarmee skip je niet alleen de advertenties op YouTube en YouTube Music, maar kun je ook video’s downloaden of op de achtergrond door laten spelen terwijl je andere apps gebruikt. Voor Premium betaal je 11,99 euro per maand.

Op de hoogte blijven van het laatste technieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees meer over YouTube: