Gebruikers van een ‘normale’ Chromecast kunnen mogelijk binnenkort aan de slag met een vernieuwde YouTube-app. De applicatie heeft meer opties dan de huidige, simpele interface.

‘Chromecast YouTube-app op de schop’

Hoewel de normale Chromecast geen volwaardig besturingssysteem heeft zoals de Chromecast met Google TV, werkt Google werkt aan een nieuwe YouTube-applicatie. Als je nu een YouTube-video naar je Chromecast streamt, zie je alleen simpele informatie zoals de naam van het kanaal, het aantal views, de datum en tijd. Daar moet verandering in komen met een verbeterde YouTube-applicatie die bij verschillende gebruikers is opgedoken, zo meldt 9to5Google.

Zij zien dat je met de verbeterde app veel meer opties krijgt. Hierbij gaat het om de mogelijkheid om ondertiteling in te schakelen, de resolutie van het beeld aan te passen, videostatistieken te bekijken en zelfs video’s in je wachtrij te zetten. In de YouTube-app op je smartphone zie je dan een afstandsbediening-functie om de applicatie te bedienen.

Het is onduidelijk wanneer Google de nieuwe YouTube-app voor Chromecasts beschikbaar maakt. De functie wordt op dit moment getest, maar is ook weer verdwenen bij de gebruikers die de vernieuwingen hebben ontdekt. Zodra er meer bekend is over de nieuwe YouTube-applicatie, dan lees je het uiteraard op Android Planet.

Kinderprofielen in Google TV

Google TV, het besturingssysteem dat op de meest recente Chromecast draait, krijgt er een functie bij. Gebruikers in de Verenigde Staten hebben nu de optie om kinderprofielen in te stellen, zodat ouders meer controle hebben over wat hun kinderen te zien krijgen. Het is mogelijk om bepaalde apps uit te schakelen en schermtijdbeperkingen in te stellen. De feature moet de komende maanden ook in andere landen verschijnen.

Wil je meer weten over de Chromecast met Google TV? In onze review vertellen we je alles over het besturingssysteem, de apps, afstandsbediening en alle features. Kijk je liever? Check dan de videoreview hieronder.

