Videopagina in YouTube-app toont nu grotere thumbnails, minder reacties

De YouTube-app op Android ziet er vanaf nu iets anders uit. Het uiterlijk van de videopagina in de app is aangepast om mensen meer filmpjes te laten kijken.

De startpagina van de YouTube-app op Android ziet er nog hetzelfde uit. Maar zodra je een video gaat kijken, dan zijn er een aantal zaken veranderd. Onder de video die je bekijkt staan nu grotere thumbnails van andere video’s, met meer ruimte voor de titel. De reacties zijn standaard ingeklapt en grotendeels onzichtbaar, tenzij je erop tikt.

YouTube kondigde de verandering twee weken geleden al aan en volgt daarmee de layout die ze eerder al doorvoerden op computers en tablets. De meest opvallende verandering is dat de sectie met ‘volgende video’ grotere thumbnails heeft, die over de hele breedte van het scherm lopen.

Onder elke video-thumbnail staat nu het logo van het kanaal dat de video heeft geplaatst en is meer ruimte voor de volledige titel. Deze opzet zorgt er wel voor dat je minder voorgestelde video’s in één oogopslag ziet Je zult meer moeten scrollen om andere suggesties tegen te komen.

De tweede grote verandering is het feit dat de reacties op de video een beetje zijn weggestopt. Onder elke video staat nu een enkele uitgelichte reactie of de mogelijkheid zelf een reactie achter te laten. YouTube neemt een aantal signalen mee om te bepalen welke reactie wordt uitgelicht, zoals interactie met andere gebruikers of een hartje van de videomaker.

Lees ook: YouTube kijken wordt fijner dankzij deze 8 tips

Wil je alle reacties zien, dan kun je op de uitgelichte reactie tikken. De video blijft gewoon doorspelen, terwijl je de reacties kunt doorlezen. YouTube heeft naar eigen zeggen een tijdje geëxperimenteerd met deze weergave van reacties. Volgens de videodienst zorgt de nieuwe manier ervoor dat meer mensen een berichtje achterlaten.

Daarnaast maakt YouTube bekend dat ook het uiterlijk van YouTube Music op de schop is gegaan. De muziek-app heeft nu een nieuwe ‘Ontdek’-pagina, waarin je gemakkelijker nieuwe artiesten ontdekt op basis van jouw stemming. Ook voegt het teksten van liedjes toe, indien die beschikbaar zijn.

Check out some new features on #YouTubeMusic. Introducing the Explore Tab, where you can find new releases and browse playlists by mood, and Song Lyrics to sing along to your favorites. Now available for Android and iOS users → https://t.co/WgHKyzT2vn pic.twitter.com/Dj4gX1AQpK

— YouTube Music At Home (@youtubemusic) May 6, 2020