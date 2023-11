Paniek: YouTube breidt blokkade van adblockers flink uit

YouTube experimenteerde al langer met het verbannen van adblockers, maar nu lijkt het menens. Overal ter wereld krijgen gebruikers de boodschap te zien dat ze hun adblocker uit moeten zetten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Adblockers niet meer toegestaan op YouTube

Eind juni hoorden we voor het eerst over de snode plannen van YouTube. Toen doken er her en der berichten op dat de videodienst van adblockers af wilde. Een klein aantal gebruikers kreeg de boodschap dat ze na drie video’s niet verder konden kijken, tenzij ze advertenties toe zouden staan.

Het ging destijds om een klein experiment, dat nu op een veel grotere schaal wordt voortgezet. Communicatiemanager Christopher Lawton laat aan The Verge weten dat YouTube een wereldwijde campagne is gestart. Die moet gebruikers overhalen om advertenties toe te staan óf een abonnement te nemen op YouTube Premium.

Volgens Lawton zijn adblockers in strijd met de algemene voorwaarden van YouTube. Advertenties zouden ‘zorgen voor een divers ecosysteem van makers wereldwijd en miljarden mensen de kans geven om hun favoriete content te bekijken’.

YouTube schotelt gebruikers met adblockers verschillende waarschuwingen voor. Soms kun je ze nog wegklikken, anderen geven je slechts twee opties: advertenties toestaan of een abonnement op Premium nemen. Waarschijnlijk krijgt iedereen uiteindelijk die laatste variant te zien.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Is YouTube Premium het waard?

De reclame op YouTube kan behoorlijk irritant zijn. Een Premium-abonnement lijkt daarom een goede oplossing. Er kleven echter twee nadelen aan. Makers kunnen in hun video’s alsnog eigen advertenties opnemen, die Premium niet voor je blokkeert. Daarnaast is het abo met 11,99 euro erg duur. Ja, je kunt voor dat geld ook video’s downloaden of op de achtergrond laten doorspelen, maar daar heb je misschien geen behoefte aan.

Tot voor kort bood YouTube ook ‘Premium Lite’ aan, waarmee je voor 6,99 euro per maand reclamevrij kon kijken. Helaas bestaat dat abonnement niet meer.

Op de hoogte blijven van het laatste smartphonenieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over YouTube: