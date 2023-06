‘YouTube experimenteert met het blokkeren van adblockers’

Gebruik jij een adblocker als je naar YouTube kijkt? Je bent de enige niet en dat kost eigenaar Google veel inkomsten. De site lijkt daarom te experimenten met het blokkeren ervan. Na drie video’s gaat de website op slot.

‘YouTube wil af van adblockers’

De advertenties op YouTube kunnen behoorlijk irritant zijn. Ze duren steeds langer en je kunt ze minder snel skippen dan voorheen. Veel mensen installeren daarom een adblocker, wat ervoor zorgt dat de reclame automatisch wordt overgeslagen. Eigenaar Google is daar natuurlijk niet blij mee, want het kost ze veel advertentie-inkomsten.

YouTube lijkt nu te experimenteren met het blokkeren van deze adblockers. Gebruiker Reddit_n_Me postte een screenshot op Reddit waarin wordt gewaarschuwd dat hij na drie video’s niet meer verder kan kijken. Het platform vraagt om de adblocker uit te schakelen of Youtube op de ‘allow list’ te zetten, zodat er toch reclame getoond kan worden.

Het lijkt vooralsnog te gaan om een kleinschalige proef. Onder de post van Reddit_n_Me staan geen reacties van mensen die hetzelfde ervaren. Waarschijnlijk wil YouTube eerst onderzoeken wat deze maatregel doet met de bezoekerscijfers voor hij eventueel verder wordt uitgerold. Eerder experimenteerde men al met het direct blokkeren van gebruikers die een adblocker hebben.

Het alternatief: YouTube Premium

Zoals je in het screenshot hierboven kunt zien, is er een alternatief voor het uitzitten van die eindeloze reclames: een abonnement op YouTube Premium. Voor 11,99 euro per maand sla je niet alleen de advertenties over, maar kun je ook video’s downloaden en ze afspelen op de achtergrond. Wil je alleen reclamevrij kijken? Dan kun je ook YouTube Premium Lite overwegen voor 6,99 euro per maand.

Dat wil overigens niet zeggen dat je nooit meer advertenties ziet. Vooral grotere kanalen laten video’s soms sponsoren. Dat betekent doorgaans dat ze midden in hun verhaal opeens een product aanprijzen. Gelukkig kun je deze reclames wel doorspoelen.

