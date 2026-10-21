YouTube wil geen kritiek meer: dislike-knop wordt verborgen

YouTube is begonnen met het verbergen van de dislike-knop voor sommige gebruikers. Wie zijn ongenoegen wil uiten over een video moet daarvoor eerst een menu openen.

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YouTube maakt dislike-knop lastiger te vinden

Vroeger, in de gouden dagen van YouTube, was de kwaliteit van een video vrij gemakkelijk te beoordelen. Je zag aan de verhouding tussen het aantal likes en dislikes direct wat mensen van het filmpje vonden. Liet iemand zien hoe je een appeltaart bakt en stonden er veel duimpjes naar beneden onder? Dat kon je ervan uitgaan dat die taart niet zo lekker was.

In 2021 stopte YouTube met het tonen van het aantal dislikes. Officieel om makers te beschermen tegen groepen gebruikers die elke video een duimpje omlaag geven. Maar het kwam YouTube natuurlijk ook niet slecht uit dat mensen nu langer naar een video moesten kijken om erachter te komen of ze er iets aan hadden.

De dislike-knop bleef weliswaar op YouTube aanwezig, maar erop drukken had geen zichtbaar effect meer. Nu gaat de videodienst een stap verder. Bij sommige gebruikers is de knop verborgen in een pop-up menu waar je eerst op moet klikken. Dat maakt het weer een beetje lastiger om een negatieve mening te uiten. De like-knop daarentegen blijft prominent zichtbaar.

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Shorts hebben al geen dislike-knop meer

Afgelopen zomer haalde YouTube de duimpjes al helemaal weg bij Shorts. Je kunt nu op een groot hartje drukken om te laten weten dat je een video leuk vindt. Wie minder tevreden is, moet op de drie puntjes bovenin klikken. Daar kun je aangeven dat je niet geïnteresseerd bent in het betreffende filmpje of dat je geen aanbevelingen van een bepaalde makers meer wil zien.

Het zou ons niet verbazen als YouTube in de toekomst op een soortgelijk systeem overstapt voor langere video’s.

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