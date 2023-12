YouTube ziet er nu kleurrijker uit op de Chromecast met Google TV

Met Google TV kijk je gemakkelijk YouTube op je televisie. Nu heeft Google de voornamelijk zwart, wit en rode app van wat extra kleur voorzien. Lees er hier meer over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

YouTube Bibliotheek-menu is veranderd

YouTube is een dienst die zich goed leent voor Google TV, want video’s kijk je het liefst op een groot scherm. Daarom is Google constant bezig met het verbeteren van de YouTube-app op producten met Google TV. Nu lijkt het Bibliotheek-menu kleurrijk onder handen genomen te worden.

Links in het uitvouwbare menu vind je bijna onderaan de pagina ‘Bibliotheek’. Gebruikers van de Chromecast met Google TV of andere Google TV-mediaspelers melden dat dit Bibliotheek-menu er anders uitziet. Zo is er niet langer een tweede menu voor al jouw content, maar zijn er nu gekleurde blokken verschenen.

Deze gekleurde blokken vervangen als het ware het oude menu. Per kleur staat er een andere categorie uit je bibliotheek, zoals je kijkgeschiedenis, video’s die je later wil bekijken, andere afspeellijsten en nog meer. Daaronder zijn rijen met content die aansluit op jouw gebruik en aanbevelingen.

De update maakt de YouTube-app een stukje kleurrijker en overzichtelijker, maar qua functionaliteit verandert er nog weinig. Er wordt daarom gespeculeerd over de rol van het Bibliotheek-menu. In een volgende update kan deze belangrijker zijn en meer gericht op de gebruiker. Op de mobiele versie van de YouTube-app heeft het Bibliotheek-menu nu ook ‘Jij”. We verwachten een soortgelijke gebruiker-gerichte pagina ook bij de YouTube-app op apparaten met Google TV.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het lijkt erop dat de YouTube-update niet voor iedereen beschikbaar is. Waarschijnlijk test Google het bij een beperkt aantal mensen, voordat de nieuwe vormgeving voor iedereen zichtbaar is. We wachten daarom in spanning af tot de volgende updates arriveren.

Meer Google-nieuws lezen?