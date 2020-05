YouTube heeft een nieuwe veelgevraagde functie geïntroduceerd: hoofdstukken. Wil je een bepaald gedeelte zien van een video, dan hoef je niet meer zelf te zoeken. Een uploader van een video kan zelf hoofdstukken toevoegen, zodat de kijker snel kan kijken waar hij of zij naar zoekt.

YouTube introduceert hoofdstukken

Word je het weleens zat om een bepaald stukje van een YouTube-video te vinden? Of wil je een specifiek stukje terugkijken, maar scroll je weer te ver? Na een uitgebreide test, heeft YouTube nu een nieuwe permanente functie geïntroduceerd: hoofdstukken. Daarmee wordt het makkelijk om door een video te navigeren.

Als uploader van een video is het namelijk mogelijk om hoofdstukken aan te duiden in de video. Wel moet een uploader voldoen aan drie eisen. Ten eerste begint het eerste hoofdstuk altijd direct als de video begint, op 0:00 dus. Daarnaast moeten er minimaal drie hoofdstukken in de video aanwezig zijn. De derde eis is dat een hoofdstuk minimaal 10 seconden moet duren.

Het toevoegen van deze hoofdstukmarkeringen is optioneel en is dus niet in iedere video zichtbaar. Zo’n markering is net als een advertentie zichtbaar in de afspeelbalk aan de onderkant van het scherm. Zo weet je wanneer er een nieuw hoofdstuk start, maar je kunt er ook voor kiezen om naar een ander hoofdstuk te skippen. Ook

Beschikbaarheid YouTube hoofdstukken

De nieuwe functie is per direct te gebruiken via de webversie van YouTube. Ook de Android- en iOS-app zijn voorzien van deze nieuwe mogelijkheid. Nog meer uit de streamingdienst halen, check dan ook onze 8 YouTube-tips om video’s kijken nog fijner te maken.

