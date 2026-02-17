Is dit YouTube’s meest recente wapen in strijd tegen adblockers?

YouTube speelt al jaren een kat-en-muisspel met gebruikers die video’s kijken op het platform met een adblocker ingeschakeld. Nu lijken de reacties het doelwit van YouTube.

Dit doet YouTube al tegen adblockers

Als jij YouTube-video’s kijkt terwijl je een adblocker draait, vindt het videoplatform jou niet zo lief. Adblockers voorkomen dat je advertenties te zien krijgt en zorgen dat advertentie-elementen op de pagina worden verborgen. Daarnaast stoppen veel adblockers het tracken van cookies en andere data. Meer dan genoeg redenen waarom YouTube al jaren jacht maakt op gebruikers met een adblocker.

Zo worden die gewaarschuwd met meldingen en is er naar verluidt getest met het opzettelijk vertragen van video’s. Andere manieren van het verstoren van de kijk- en luisterervaring, zijn het automatisch dempen van video’s of het springen naar het einde ervan. Toen dit ooit onder de aandacht werd gebracht, ontkende het bedrijf het gebruik van dergelijke tactieken om gebruikers af te schrikken en te bewegen richting een betaald abonnement.

Verdwenen reacties: nieuwe tactiek?

De afgelopen dagen zijn er steeds meer mensen op Reddit die melden dat het reactiegedeelte is uitgeschakeld bij video’s. Ook zouden videobeschrijvingen (deels) missen. Dit wordt toegeschreven aan beleid van het platform om adblockers nog meer te ontmoedigen. Het kan gaan om het helemaal niet tonen van het reactiegedeelte, maar ook om een melding van de dienst met ‘Reacties zijn uitgeschakeld’.

Deze beperkte interactie kennen we van kindvriendelijke video’s of video’s met gevoelige onderwerpen. Ook als makers zelf liever niet willen dat gebruikers hun mening geven over hun video’s, is reageren niet mogelijk. Alleen vallen de video’s in kwestie in geen van deze categorieën en hoorde het hierbij dus gewoon mogelijk te zijn om reacties te lezen en te plaatsen.

Naast de meldingen en klachten op Reddit wordt er ook al een ‘oplossing’ geopperd: simpelweg de pagina te verversen. Dat dit zeker niet zaligmakend is, blijkt uit andere reacties. Zo zegt een gebruiker: ”vreemd: als ik de pagina ververs, verschijnen de reacties gewoon weer. Maar, elke keer als ik op een nieuwe video klik, gebeurt hetzelfde.”

Het feit dat verversen voor sommige gebruikers wel en voor andere niet de oplossing is, kan duiden op het feit dat dit alleen nut heeft als je geen adblocker hebt geïnstalleerd. Dit is alleen niet door het bedrijf bevestigd, dus helemaal zeker weten doen we het niet. Toch zou het ons niet verbazen als ook deze problemen te maken hebben met de strijd tegen de adblocker.

Betalen als echte oplossing

Met YouTube Premium verzeker je jezelf – net als met een adblocker – ook van een advertentievrije kijk- en luisterervaring, maar dan helemaal legaal. Dat heeft echter zijn prijs, want in 2026 betaal je maar liefst 13,99 euro per maand voor deze dienst. Gebruikers met een adblocker omzeilen het verdienmodel van YouTube, waardoor die waarschijnlijk de komende tijd nog veel meer onder vuur genomen zullen worden.

Vroeger had je nog YouTube Premium Lite. Dit goedkopere abonnement kostte je 6,99 euro per maand. Dat was voor de gebruiker die de nodige uurtjes video’s keek, best de investering waard. Het is in 2023 opgeheven in ons land en in Belgie, maar sinds 2025 weer beschikbaar in andere markten. Wellicht er is dus nog hoop op een terugkeer.

Maar, met het huidige tarief van bijna 14 euro voor het enige YouTube-abonnement dat je nu in de Benelux kunt afsluiten, zal het kat-en-muisspel nog wel even duren.