‘Nieuwe YouTube-functie laat je een deel van video herhalen’

YouTube komt vermoedelijk met een nieuwe ‘herhaal’-functie om nog eenvoudiger en completer video’s te bekijken, beluisteren of stukken over te slaan.

De nieuwe functie in YouTube

Het populaire videoplatform van Google beschikt na de volgende update over een nieuwe functie, zo meldt XDA Developers. In de code van de applicatie is ontdekt dat je delen van de video kunt herhalen. Makers kregen al eerder een functie waarbij ze hun filmpjes op YouTube konden opdelen in hoofdstukken. Met de nieuwe feature zijn deze gedeeltes dan ook automatisch opnieuw af te spelen.

Als je vaak achterloopt met aantekeningen maken bij dat ene interessante filmpje, is deze functie misschien wel ideaal voor jou. Natuurlijk konden video’s op YouTube al tot 0.25 keer vertraagd worden. Hiermee krijg je ongeveer hetzelfde gewenste effect voor het maken van aantekeningen. Ook was het al mogelijk om een hele video op ‘herhalen’ te zetten.

Scrollen in video’s verleden tijd

Het herhalen van de hoofdstukken is ook handig voor bijvoorbeeld het volgen van instructievideo’s. Bij sommige onderdelen van dit type filmpje heb je soms beide handen nodig. Het is dan gemakkelijker als het desbetreffende hoofdstuk zichzelf blijft herhalen. Op deze manier hoef je niet steeds alles uit je handen laten vallen om het scherm weer aan te klikken en te scrollen naar het juiste gedeelte van een YouTube-video.

Een voorwaarde voor het gebruiken van deze nieuwe functie is dat de maker van het filmpje zijn of haar video heeft opgedeeld in hoofdstukken. Hiermee was het al mogelijk om eenvoudig naar de juiste plek toe te springen, of de verhaallijn van de video op te delen. Het is echter onduidelijk of de functie naar de gratis versie van YouTube komt, of dat het enkel mogelijk is met een Premium-account.

Mocht je deze functie in de toekomst willen uitproberen, volg dan het YouTube-kanaal van Android Planet! Elke week verschijnen hier nieuwe video’s, mét hoofdstukken. Hier kan je meer zien en horen over smartphones, tips voor apps of andere technologie verhalen. Deze video’s worden ook allen geplaatst op onze website.