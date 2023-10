YouTube krijgt 30 (!) nieuwe functies, zoals makkelijker vooruitspoelen

YouTube voegt een heleboel nieuwe functies toe aan de app. Het zijn er in totaal maar liefst dertig, al zijn die niet allemaal even interessant. We lopen de belangrijkste met je langs!

Veel nieuwe functies voor YouTube

YouTube is constant druk met het verbeteren van de videodienst. Vorig jaar kreeg de app bijvoorbeeld nog een fris ontwerp, dat de besturing duidelijker moest maken. De komende tijd rolt YouTube wel dertig nieuwe functies uit, die voor nog meer gebruikersgemak zorgen.

Het is je vast weleens overkomen: het geluid bij een video klinkt plots veel harder dan bij de vorige, waardoor je uit je stoel opveert. Dankzij ‘Stable volume’ is dat verleden tijd. Deze functie egaliseert het volume, waardoor alle video’s even hard klinken. Hij staat standaard aan. Mocht je er om welke reden dan ook toch van af willen, dan kun je de optie uitschakelen in de instellingen.

Niet elk deel van een video is even boeiend. Je kon er al voor kiezen om een filmpje versneld af te spelen, maar dat wordt een stuk makkelijker. Door op het scherm te drukken, wordt een video automatisch twee keer zo snel afgespeeld. Als je loslaat, gaat hij weer op het normale tempo verder.

Als je met je vinger de tijdbalk verschuift, zie je een preview van wat er op dat moment in de video gebeurt. Deze wordt na de update een stuk groter, waardoor je gemakkelijker vooruit kunt spoelen om de interessantste stukken te vinden. Wil je terug? Je voelt straks een trilling bij het stuk waar je begon.

Lock Screen en ‘You’-tab

Eén van de tofste nieuwe functies van YouTube is ‘lock screen’. Die doet precies wat de naam al suggereert: hij vergrendelt je scherm. Als je per ongeluk op je smartphone tikt, speelt de video dus gewoon door in plaats van te pauzeren of zelfs te stoppen.

Tot slot lichten we de nieuwe ‘You’-tab nog uit. Deze vervangt de Bibliotheek-tab rechtsonder in de app. Je vindt er alle video’s die je al bekeken hebt, net als playlists, gedownloade video’s en aankopen. Het is ook de plek waar je alle instellingen tegenkomt, net als informatie over je eventuele eigen kanaal.

Niet alleen vooruitgang

Niet alle veranderingen bij YouTube zijn ook verbeteringen. Recent schreven we nog over de manieren waarop de dienst de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Zo zijn er steeds meer advertenties te zien tijdens video’s.

Een relatief goedkope manier om daarvan af te komen, Premium Lite, is binnenkort niet langer beschikbaar in Nederland. Ook kunnen gebruikers geen dislikes meer geven. Daardoor is de kwaliteit van een video veel minder makkelijk te beoordelen.

