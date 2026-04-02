YouTube onder vuur voor AI-video’s gericht op kinderen: dit speelt er

Een grote groep experts luidt de noodklok, omdat YouTube te weinig zou doen om door AI gegenereerde video’s van slechte kwaliteit van het platform te weren. Deze beelden zouden schadelijk zijn voor jonge kinderen.

AI-video’s schadelijk voor jonge kijkers

Meer dan 200 deskundigen op het gebied van kinderontwikkeling hebben hun zorgen geuit in een brief naar YouTube’s ceo Neal Mohan en Google-ceo Sundar Pichai. De groep eist dat Google gaat verbieden dat door AI gegenereerde video’s nog langer aan jonge kijkers worden getoond op zowel YouTube als op YouTube Kids.

De kritiek van de experts is dat deze beelden van negatieve invloed op kinderen zijn. Zowel op hun aandachtsspanne als hun vermogen om werkelijkheid van fictie te onderscheiden. Deze verslavende ‘AI-slop’ (door AI generereerde content van slechte kwaliteit) zorgt ook voor te veel schermtijd bij kinderen. Dit terwijl activiteiten in de echte wereld juist cruciaal zijn voor de emotionele en sociale ontwikkeling.

Veel meer AI-video’s op komst

Daarom willen de experts dat deze video’s niet meer worden getoond en aanbevolen aan jonge kijkers op YouTube en YouTube Kids. Een hele klus, want momenteel staat het videoplatform vol met AI-content. Maar, er komt nog veel meer bij. AI-generatoren produceren namelijk op grote schaal nieuwe video’s, die er voornamelijk op gericht zijn om te profiteren van de jongste en meest beïnvloedbare gebruikers op het platform.

Sommige videomakers hebben ontdekt hoe makkelijk en goedkoop het is om processen uit te besteden aan een AI-systeem. Zo zijn er al tutorials over hoe je een bedrijf kunt opzetten rond het massaal produceren van video’s voor peuters en baby’s. Wat ons betreft een zorgwekkende ontwikkeling. Daarin staan we niet alleen.

“Er is nog veel dat we niet weten over de gevolgen van door AI gegenereerde content voor kinderen. YouTube neemt deel aan dit ongecontroleerde experiment door AI-gegenereerde content te promoten zonder dat er onderzoek is dat de voordelen ervan aantoont en zonder rekening te houden met de principes van de kinderontwikkeling die aangeven dat dit waarschijnlijk voornamelijk schadelijk“, aldus de groep.

YouTube (uiteraard) oneens met kritiek

Een woordvoerder van YouTube zegt het niet eens te zijn met de kritiek. Het bedrijf zou prioriteit geven aan transparantie rondom AI-content en daarbij hoge eisen stellen. ”We hanteren strenge normen voor de inhoud op YouTube Kids, waaronder het beperken van door AI gegenereerde inhoud tot een klein aantal kanalen van hoge kwaliteit”, zo luidt het verweer.

Verder beweert het videoplatform dat veel met kunstmatige intellegentie gemaakte video’s voor kinderen van educatieve aard zijn. Hierdoor zouden ze wel degelijk een nut hebben en op YouTube thuishoren. Dit wordt door de vele belangenbehartigers achter de brandbrief echter bestreden.

Het einde van deze discussie is nog niet in zicht. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten, want dit onderwerp gaat een kwetsbare en beïnvloedbare groep aan die alle aandacht en bescherming verdient.