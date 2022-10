YouTube krijgt fris ontwerp: ook extra functies

YouTube krijgt een verfijnd ontwerp. Zo worden kleuren aangepast op je specifieke video, kun je inzoomen op een filmpjes en zien knoppen er anders uit. Hier lees je hoe het werkt en wanneer je de update kan verwachten.

Het populaire videoplatform van Google krijgt deze weken een subtiel, nieuw ontwerp. Met deze ‘geüpdatete look en feel’ wil YouTube content nog aantrekkelijker maken voor de kijker en het systeem over het algemeen duidelijker maken. Daarvoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het uiterlijk van de app en zijn er nieuwe functies bijgekomen.

Vernieuwd uiterlijk en sfeerstand

Je hoort op YouTube vaak ‘druk op die rode knop om te abonneren‘, maar dat komt nu ten einde. De abonneerknop is namelijk verplaatst en veranderd. Hij is nu wit en staat niet meer onder de naam van het YouTube-account, maar ernaast. Linkjes in de beschrijving van een video worden vertoond als knoppen, terwijl de like-, deel- en downloadknop kleiner worden voor minder afleiding.

Playlists kleuren mee met de thumbnails: links oud, rechts nieuw.

Een minder opvallende, maar aangename verandering is de donkerdere ‘dark mode’. De achtergrond is van een donkergrijs naar zwart gegaan, waardoor deze nog minder opvalt en fijner is voor je ogen – zeker in de avonduren.

Met de komst van een volledig zwarte modus is ook de sfeerstand geïntroduceerd. Daarbij verkleurt de rand van het videovenster naar de kleuren van je content. Door simpelweg ‘dark mode’ in te schakelen, zul je het effect al zien.

Inzoomen en nauwkeurig scrollen

De tweede nieuwe functie is ‘pinch to zoom’, oftewel knijpen om op een video in te zoomen. Het werkt net zo gemakkelijk als dat het klinkt. Wanneer een video afspeelt, kun je simpelweg zoomen met je vingers op het touchscreen, net zoals je dat op Instagram of in je fotogalerij doet. De video blijft ingezoomd en met je vingers kun je het kader aanpassen.

Tot slot is scrollen simpeler gemaakt, met name om precies de gewenste tijd in een video te selecteren. Handig voor als een tutorial iets te snel is. Swipe tijdens het scrollen omhoog en zie daar: een nauwkeurige tijdlijn om het perfecte beeld te selecteren.

Google rolt de update de komende weken uit voor vrijwel alle gebruikers van YouTube. Dit geldt voor zowel de app op Android en iOS, als voor de website en TV-app. Inzoomen en nauwkeurig scrollen zijn al beschikbaar voor alle gebruikers.

