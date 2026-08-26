YouTube Premium Lite is er nu in Nederland: dit betaal je

YouTube Premium Lite is nu beschikbaar in Nederland! Met het abonnement krijg je veel minder advertenties te zien tijdens het kijken van video’s.

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YouTube Premium Lite naar Nederland

Het heeft even geduurd, maar YouTube Premium Lite is nu beschikbaar in Nederland. Het goedkopere abonnement van YouTube kost 8,99 euro per maand en er is een proefperiode van één maand voor 0 euro. Premium Lite is het goedkopere alternatief voor YouTube Premium, dat sinds kort 15,99 euro per maand kost.

YouTube Premium Lite is 44 procent goedkoper dan het ‘normale’ abonnement, maar daarom ook minder uitgebreid. Zo zie je bij ‘de meeste video’s’ geen advertenties, maar is het niet duidelijk in welke gevallen je wél reclame ziet. Wel kunnen er advertenties worden getoond als je zoekt of browst in YouTube.

Ook kun je de meeste video’s op afspelen op de achtergrond en de meeste YouTube-filmpjes downloaden, zodat je ze ook zonder internetverbinding kunt kijken. In YouTube Music krijg je met een Premium Lite-abonnement nog wel advertenties te zien.

Verder is het met een Lite-abonnement niet mogelijk om verder te gaan in een video waar je was gebleven, video’s in een wachtrij zetten en video of audio in hoge kwaliteit spelen. In de YouTube-app kun je een Premium Lite-abonnement afsluiten, maar je kan natuurlijk ook naar de website gaan.