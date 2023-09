YouTube Premium Lite verdwijnt: Google trekt stekker uit abonnement

Slecht nieuws: YouTube stopt met Premium Lite. Hiermee was het mogelijk om voor relatief weinig geld zonder advertenties naar YouTube-video’s te kijken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

YouTube Premium Lite stopt ermee

Als je veel YouTube-video’s kijkt, heb je vast eens gezien dat je tegen betaling zonder reclame naar je favoriete video’s kan kijken. Google biedt gebruikers deze mogelijkheid als ze een Premium-abonnement op de videodienst nemen. Hiervoor betaal je eigenlijk 11,99 euro, maar in sommige Europese landen – waaronder Nederland en België – was ook een goedkoper abonnement beschikbaar.

YouTube Premium Lite, zoals deze optie heet, biedt weliswaar minder functies, maar laat je wel voor minder reclamevrij kijken. Google maakt nu echter bekend te stoppen met Premium Lite. Het bedrijf heeft e-mails naar gebruikers gestuurd met de mededeling dat Lite na 25 oktober 2023 niet meer beschikbaar is. Hiernaast zie je de mail die Android Planet-redacteur Mike heeft ontvangen. Het abonnement kostte 6,99 euro per maand.

Dat is slecht nieuws, want hierdoor gaan gebruikers straks veel meer betalen. Ook als je pas net bent geabonneerd op Premium Lite, zoals redacteur Erwin, kun je maar kort profiteren van de lagere prijs. Google zegt te ‘blijven werken aan andere versies van Premium Lite’, maar het is onduidelijk wat het bedrijf hiermee bedoelt.

YouTube Premium Lite was overigens alleen in een aantal Europese landen beschikbaar. In plaats van de dienst uit te breiden naar meer gebieden, kiest Google er nu dus voor om er helemaal de stekker uit te trekken. Het is onduidelijk waarom de zoekgigant dit doet.

Meer over YouTube Premium

Met een YouTube Premium Lite-abonnement kijk je overigens alleen reclamevrij naar video’s. Het ‘reguliere’ abonnement biedt meer functies, waardoor je bijvoorbeeld video’s op de achtergrond kunt afspelen.

Ook kun je filmpjes downloaden voor offline gebruik, wat handig is als je een kleine databundel hebt of bijvoorbeeld in het vliegtuig zit. Tot slot zie je geen advertenties in de YouTube Music-app.

Lees ook → YouTube Premium opzeggen: zo zeg je je abonnement op