Mag je goedkoop YouTube Premium via een VPN afsluiten?

YouTube heeft steeds meer reclame, maar met een Premium-abonnement ben je daar vanaf. Mag je goedkoop YouTube Premium via VPN afsluiten?

YouTube Premium via VPN: mag dat?

Kijk je veel naar YouTube, dan zie je ook een hele hoop reclame. Dat wordt steeds erger. YouTube heeft bijvoorbeeld recentelijk een dertig seconden lange reclame voor televisies geïntroduceerd die je niet kunt skippen.

Google hoopt natuurlijk dat meer mensen een abonnement op YouTube Premium nemen. Met dit abonnement worden onder andere alle reclames verwijderd.

Wat kost een abonnement op YouTube Premium?

YouTube Premium bestaat in verschillende vormen. Met YouTube Premium Lite worden alle reclames verwijderd. Met normaal Premium krijg je onder andere ook de mogelijkheid om video’s offline en op de achtergrond te kijken, en gebruik te maken van YouTube Music.

YouTube Premium Lite heb je voor 6,99 euro per maand. Wil je de volledige versie van YouTube Premium, dan kost je dat 11,99 euro per maand.

Waarom is een abonnement goedkoper via een VPN?

Veel mensen gebruiken een truc om een goedkoper abonnement te krijgen op YouTube Premium. Die gebruiken daar een VPN voor. Met een VPN kun je net doen alsof je ergens anders in de wereld online gaat.

In sommige landen is YouTube Premium veel goedkoper dan hier. In Argentinië kost YouTube Premium Lite bijvoorbeeld iets meer dan 2 euro per maand. Zet je jouw VPN op Argentinië, dan denkt Google dat je daar leeft en krijg je de aanbieding van dat land voorgeschoteld.

Je hoeft vervolgens niet altijd de VPN aan te hebben staan om van YouTube Premium gebruik te maken. Dat is enkel nodig voor het afsluiten van het abonnement. Vervolgens kun je de VPN gewoon uitschakelen en van YouTube Premium gebruik blijven maken.

Is dit illegaal?

Het gebruik maken van een VPN om een abonnement op YouTube Premium in het buitenland af te sluiten is niet illegaal.

Mag dit van Google?

Hoewel het niet illegaal is om een goedkoper abonnement op YouTube Premium af te sluiten via een VPN in het buitenland, gaat dit wel tegen de servicevoorwaarden in waar je akkoord mee bent gegaan.

Zodra jij een Google-account aanmaakt, ga je akkoord met de voorwaarden voor dat account. In deze voorwaarden staat:

“U gaat ermee akkoord dat u geen valse, onjuiste of misleidende informatie zult verstrekken in een poging een verkeerde voorstelling te geven van het land waar u woont en dat u niet zult proberen beperkingen voor toegang tot of beschikbaarheid van de Betaalde services of content binnen de Betaalde services te omzeilen.”

Als jij dus wel een VPN gebruikt om YouTube Premium goedkoop af te sluiten, ga je tegen deze voorwaarden in.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Merkt Google dat je deze truc hebt uitgevoerd, dan kan het bedrijf je account opschorten. Gebruik jij dit account ook voor je e-mail, documenten, opslag en meer, dan kun je dat in theorie allemaal kwijtraken. Een VPN gebruiken om hoge kosten te ontwijken is dus niet zonder risico.

