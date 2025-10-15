YouTube aangepakt met redesign én nieuwe features

Het is alweer een tijdje geleden dat YouTube een redesign kreeg. Heb jij de veranderingen nog niet gespot, dan kun je de volgende designverbeteringen en features zeer snel verwachten.

Lees verder na de advertentie.

Vernieuwde kijkervaring door redesign

Met de update hoopt YouTube jou een ‘cleanere’ en meer gefocuste kijkervaring te bieden. Zo zijn de icoontjes transparanter gemaakt, waardoor ze voor minder afleiding moeten zorgen terwijl je video’s kijkt.

Het zoeken binnen een video in de YouTube-app zou daarnaast verbeterd moeten zijn. Het dubbeltikken of -klikken in een video om voor- of achteruit te spoelen moet straks gestroomlijnder aanvoelen omdat het de kijkervaring minder beïnvloedt. Ook switchen tussen tabbladen in de app gaat volgens YouTube soepeler na de update.

De grootste veranderingen zijn voor YouTube op je televisie. Videodetails zoals de titel zijn nu verplaatst naar de linkerbovenhoek. Alle andere bedieningselementen staan straks onder de voortgangsbalk: het kanaalpictogram en de knoppen voor beschrijving en abonneren aan de linkerkant, opties als ‘Vind ik leuk’, ‘Opslaan’ en de reacties gegroepeerd in een centraal tabblad.

Nieuwe features: custom likes en reacties op de schop

De introductie van zogenaamde custom likes moet voor speciale animaties zorgen bij onder andere muziek- en sportvideo’s. Denk aan een korte muzieknoot of clipje uit de sportwedstrijd als animatie na het liken van een video.

Ook de commentsectie ontsnapt niet aan een opfrisbeurt. In de nieuwste YouTube-versie beleven gebruikers ”een meer gerichte leeservaring” door een nieuwe lay-out. Opmerkingen en reacties daarop zie je voortaan als een thread. Dit kun je bijvoorbeeld kennen van Reddit. De hiërarchie tussen reacties wordt hiermee duidelijker: welk antwoord heeft betrekking op welke opmerking?



De update wordt op alle apparaten (mobiel, desktop en tv’s) doorgevoerd. Het kan nog even duren voordat jij aan de beurt bent, maar verwacht de update ergens deze week.

Heb jij het nieuwe design en toegevoegde features al gespot en zo ja, hoe bevallen die? We horen het graag van je in de reacties.