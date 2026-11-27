Eind oktober kondigde YouTube aan de startpagina van de app op de schop te gooien. Sinds kort zijn de veranderingen ook bij veel Nederlandse gebruikers zichtbaar. Tijd om de belangrijkste updates op een rijtje te zetten!

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Veranderingen in de YouTube-app

YouTube staat erom bekend regelmatig te sleutelen aan zijn app. Niet zo gek, want nieuwe functies voegen vaak iets toe aan de gebruikerservaring. Maar ook het veranderen van de interface is in het verleden al vaker gebeurd. Soms omdat het bedrijf dit zelf wilde, soms naar aanleiding van kritische feedback van gebruikers.

In november begon de implementatie van een groot YouTube-redesign die de app op bepaalde punten flink heeft veranderd. Vooral het startscherm is aangepakt. Die updates hebben inmiddels ook Nederlandse gebruikers bereikt, al is de uitrol nog in volle gang. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

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Nieuwe navigatie (en categorieën) bovenaan

Wellicht was het je al opgevallen, maar als je de YouTube-app opent, zie je boven in beeld je abonnementen (de ronde icoontjes van de kanalen waarop je geabonneerd bent) niet meer netjes op een rijtje staan. Dit vertrouwde tabblad is verplaatst.

Je vindt het nu onder ‘Abonnementen’. Dat maakt de startpagina iets minder rommelig. Daarnaast kun je in de nieuwe weergave met één tik op de abonnementen-knop snel naar een feed met allemaal nieuwe video’s gaan.

In dezelfde balk als waar je abonnementen staan, vind je ook nieuwe categorieën als ‘Muziek’ en ‘Live’. Daarmee kun je direct video’s bekijken die bij een specifiek type content horen. De categorie ‘Films en tv’ verschijnt alleen als je toegang hebt tot betaalde content via YouTube.

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Rustigere interface (meer ruimte voor video’s)

De vernieuwde interface geeft video’s meer ruimte en maakt de startpagina ook een stukje overzichtelijker. Thumbnails worden groter weergegeven en verschillende onderdelen zijn visueel anders ingedeeld. Daardoor lijkt de app rustiger, met minder afleiding van allerlei kleine bedieningselementen en ook de eerder genoemde icoontjes van de kanalen waar je op geabonneerd bent.

Zelf persoonlijke feeds maken

YouTube introduceert nu ook aangepaste feeds. Dat werkt als volgt. Tik bovenaan de homepagina op het plusje en beschrijf welke video’s je wil zien. Denk aan korte video’s over fotografie, ontspannende muziek of tutorials over een van je hobby’s. YouTube maakt vervolgens een persoonlijke feed met passende video’s. Je kunt meerdere feeds bewaren en er eenvoudig tussen wisselen.

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Let op: persoonlijke feeds worden momenteel gefaseerd uitgerold. Op ons kantoor hebben we nog geen collega’s die hiermee aan de slag kunnen gaan. Dat is niet zo gek, want volgens YouTube is de functie in eerste instantie alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers in de Verenigde Staten die de Engelstalige app gebruiken en hun kijkgeschiedenis hebben ingeschakeld.

De nieuwe navigatie en feeds worden eveneens stapsgewijs uitgerold, dus als de YouTube-homepagina bij jou nog niet veranderd is, moet je nog even geduld hebben.

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