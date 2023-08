7 manieren waarop YouTube de afgelopen jaren achteruit is gegaan

YouTube is nog steeds dé plek voor internetvideo’s, maar Google maakt de laatste jaren veel beslissingen waar gebruikers geen fan van zijn. Op deze manieren wordt YouTube slechter.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

YouTube slechter: zo gaat de app achteruit

YouTube heeft de afgelopen jaren veel updates gehad, met zowel verbeteringen voor het videoplatform als een hoop veranderingen waar liefhebbers niet zo blij mee zijn. Deze aanpassingen zijn stuk voor stuk pogingen van Google om meer geld verdienen met de app.

Recentelijk blijkt dat Google zelfs stappen zet om mensen met een adblocker verder te dwarsbomen, zodat ze moeten kiezen tussen een abonnement op YouTube Premium of moeten leren leven met onderstaande veranderingen.

1. Meer advertenties

De hoeveelheid advertenties op YouTube is flink toegenomen. Vaak krijg je meerdere reclames achter elkaar te zien voordat je een video mag kijken, en dan krijg je om de zoveel minuten weer een stapeltje reclames voorgeschoteld.

2. Langere advertenties

Het is niet alleen dat er meer advertenties worden getoond, maar ook dat advertenties langer worden en vaak niet te skippen zijn. En als je gewoon rustig een video probeert te kijken op de achtergrond zonder op te letten of er een skipknop in beeld staat, ben je zo minutenlang naar een reclame aan het luisteren van een of andere scam om snel geld te verdienen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Advertenties in de zoekresultaten

Er staan meer advertenties in de zoekresultaten. Zoek je naar een kattenvideo, dan is elk derde resultaat een reclame voor krabpalen of de dierenbescherming.

4. Geen dislikes meer

De mogelijkheid om een video zowel een like als een dislike te geven, was volgens YouTube oneerlijk tegenover kleine videomakers. Daarom is de dislike verwijderd. Het heeft er vast niets mee te maken dat de YouTube Rewind van 2018 de meest gedislikete video ooit was.

Het resultaat is dat je van een hoop video’s niet duidelijk de kwaliteit kunt beoordelen voordat je kijkt, zoals tutorials die uiteindelijk niet goed uitleggen waar je hulp mee nodig hebt.

5. Shorts kunnen niet weg

Door de groei van TikTok moest YouTube ook iets met verticale, korte video’s doen. Het resultaat is YouTube Shorts, dat voornamelijk bestaat uit TikTok-video’s die opnieuw worden geüpload. Dat deze Shorts niet te verwijderen zijn, is vervelend als je de app puur gebruikt voor lange video’s en als je apps zoals TikTok ontwijkt vanwege het verslavende karakter.

6. Functies plots achter betaalmuur

De meeste functies van YouTube Premium zijn nieuw, maar YouTube heeft ook een bestaande feature achter de betaalmuur geplaatst. De mogelijkheid om een video als volgende in je wachtrij te plaatsen was op desktop al jaren gratis, maar nu deze optie ook voor smartphones is geïntroduceerd moet je er voor betalen.

7. Prijs Premium omhoog

In de Verenigde Staten wordt de prijs van YouTube Premium verhoogd, dus de kans is groot dat we in Nederland binnenkort ook aan de beurt zijn.

Meer over YouTube Premium

Sinds kort heeft YouTube Premium een nieuwe functie: 1080p Premium. We leggen daarnaast uit of goedkoop YouTube Premium via een VPN afsluiten mag.