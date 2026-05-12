YouTube test bekende functie voor Shorts (en die werkt verslavend)

Wie bekend is met YouTube Shorts, weet hoe verslavend deze korte video´s zijn. Nu test het platform een nieuwe functie die veel gebruikers al een tijdje willen, maar die wel tot extra schermtijd kan leiden.

YouTube Shorts: nieuwe functie getest

De meeste gebruikers van YouTube zullen bekend zijn met Shorts. Deze verslavende video’s maakt dat vooral jongeren urenlang scrollen door de vele korte video’s waar maar geen eind aan komt. Daarmee is YouTube definitief een social media-platform geworden, inclusief de kans op verslaving met veel te veel schermtijd als gevolg.

Alsof het niet erger kan, is YouTube begonnen met het testen van een nieuw design rond deze Shorts. Dat heeft app-onderzoeker Radu Oncescu ontdekt, zo lezen we op Android Police. Het gaat om de introductie van een functie genaamd ‘Scherm wissen’.

Het is niet bekend wat je er precies mee kunt, maar het lijkt te gaan om een optie waarmee je overschakelt naar een volledig scherm met enkel de video en dus geen video-informatie meer. Het idee is dat er zo min mogelijk afleidingen in beeld zijn voor de gebruiker. Dan blijft die mogelijk nóg langer op YouTube, wat uiteindelijk het doel is van bijna alle vernieuwingen die grote techbedrijven doorvoeren.

Heeft YouTube geluisterd naar kritiek?

Wanneer je momenteel Shorts afspeelt op je telefoon, dan zie je een heleboel knoppen aan de rechterkant. Denk aan een like-knop en reactieknop, maar ook een kanaallogo. Onderaan zie je ook altijd de gebruikersnaam van degene die de video geüpload heeft en een eventueel onderschrift. Al deze info neemt veel schermruimte in beslag, waardoor er minder van de video zelf te zien is.

Een goed voorbeeld zijn video’s van schaakpuzzels. Wanneer je Shorts hierover bekijkt, staan de actieknoppen in beeld altijd over zes velden aan de rechterkant van het schaakbord heen. Schaakstukken op die velden zijn dan slecht zichtbaar, wat het moeilijk maakt om de puzzels op te lossen.

De situatie van knoppen in beeld die delen van de Shorts ‘blokkeren’, is al vaker door YouTube-gebruikers aangekaart. Tot nu toe werd er niks gedaan met deze kritiek. Daar lijkt met de huidige test van de ‘Scherm wissen’-functie nu dus verandering in te komen.

Functie kennen we al van Instagram

Deze functie is ook al beschikbaar op bijvoorbeeld Instagram. Op Instagram Reels heet deze bedieningsoptie ‘Op volledig scherm bekijken’. Hiermee verdwijnen alle actieknoppen van het scherm. We kunnen ervan uitgaan dat de functie waarmee YouTube momenteel test, vergelijkbaar gaat werken. Dat betekent minder (of geen) afleidingen meer in beeld als je video’s bekijkt.

De ‘Scherm wissen’-functie in YouTube Shorts bevindt zich volgens Oncescu in de laatste ontwikkelingsfase. Daarmee is de functie nog niet voor het grote publiek beschikbaar, maar dat kan zomaar niet meer zo lang duren. We denken echt dat veel mensen erop zitten te wachten, maar vrezen dat dit ook extra verslavend kan werken.

Of we straks massaal ons ‘scherm kunnen wissen’ om zo maximaal te genieten van Shorts, is nog de vraag. Soms test YouTube functies die uiteindelijk nooit uitkomen.