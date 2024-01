YouTube veel trager voor gebruikers van adblockers -update

Gebruikers van adblockers klagen dat YouTube een stuk minder lekker werkt. Wie de reclames omzeilt, krijgt momenteel een veel tragere site voorgeschoteld. De enige oplossing lijkt om advertenties weer toe te staan.

Update, 16.50 uur: Het lijkt erop dat YouTube niet bewust de website van de videodienst trager heeft gemaakt. De langzamere site zou worden veroorzaakt door een bug in Adblock en Adblock Plus. Een ontwikkelaar laat weten dat er wordt gewerkt aan een oplossing voor het probleem, maar kan niet zeggen wanneer de fix verschijnt.

Adblockers zorgen voor traag YouTube

YouTube is al enige tijd in oorlog met gebruikers van adblockers. Reclames zijn de belangrijkste vorm van inkomsten voor de videodienst. Die doet er daarom alles aan doet om het blokkeren ervan zo moeilijk mogelijk te maken. Begin november vorig jaar werd gebruikers van adblockers zelfs massaal de toegang ontzegd.

Momenteel experimenteert YouTube met een nieuwe vorm van ontmoediging. Wie een adblocker heeft, zal mogelijk merken dat de site bijzonder traag is. Het bufferen van een filmpje duurt erg lang en previews laden niet of nauwelijks. YouTube hoopt hiermee waarschijnlijk zoveel irritatie op te wekken dat mensen toch weer advertenties toestaan. Of een abonnement nemen op YouTube Premium.

Met Premium krijg je geen reclame meer te zien voor en tijdens een video. Ook is het mogelijk om filmpjes te downloaden, zodat je ze offline kunt bekijken als je bijvoorbeeld in het vliegtuig zit. Daarnaast kun je advertentievrij muziek luisteren via YouTube Music en video’s op de achtergrond afspelen. Een abonnement kost 11,99 euro per maand.

YouTube bood daarnaast enige tijd Premium Lite aan voor 6,99 euro. Daarmee omzeilde je alleen de advertenties, wat voor veel mensen waarschijnlijk de belangrijkste reden is om een abonnement te overwegen. Helaas is Premium Lite inmiddels niet meer beschikbaar.

Kat- en muisspel

De ontwikkelaars van adblockers zitten ondertussen niet stil. Ze passen hun product voortdurend aan, zodat het voor YouTube moeilijker wordt om het gebruik ervan op te sporen. Sommige mensen merken daarom weinig van de nieuwe maatregelen. Er is dus een kat- en muisspel spel ontstaan dat voorlopig nog niet voorbij lijkt.

Gebruik jij een adblocker en merk je ook dat YouTube veel trager is geworden? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

