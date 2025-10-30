YouTube gaat oude video’s veel mooier en scherper maken

Video’s die 20 jaar geleden online werden gezet, zien er naar huidige maatstaven niet bepaald scherp uit. Daar heeft YouTube iets op gevonden: de dienst gaat oude filmpjes automatisch upscalen met AI.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AI helpt YouTube bij upscalen oude video’s

Toen in 2005 YouTube geboren werd bestonden er nog amper smartphones en leek 240p een heel acceptabele resolutie. Twintig jaar later zien veel filmpjes uit die tijd eruit alsof ze met de welbekende aardappel zijn geschoten. Zeker als je ze op een grote televisie bekijkt. Dat is jammer, want het is eigenlijk heel interessant om te zien wat we toen allemaal online gooiden.

YouTube denkt de oplossing te hebben: het bedrijf gaat video’s met een lage resolutie automatisch upscalen naar HD. Het doel is zelfs om antieke filmpjes uiteindelijk in 4K weer te kunnen geven. Daarbij wordt, uiteraard, gebruikgemaakt van AI. Hieronder zie je hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. Je kunt als kijken straks kiezen uit verschillende resoluties.

Dat klinkt goed, al moeten we natuurlijk nog even afwachten hoe het resultaat eruit komt te zien. YouTube gaat ook automatisch de helderheid en kleuren aanpassen. Verder moet het volume stabieler worden dankzij AI. Makers die willen dat hun oude content alleen in de originele versie te zien is, kunnen het upscalen trouwens wel uitschakelen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hogere resoluties dan 4K?

YouTube meldt daarnaast dat het momenteel een test uitvoert met hogere resoluties dan 4K. Speciaal geselecteerde creators kunnen binnenkort video’s uploaden met nog meer pixels.

Hoeveel dat er precies zijn, bijvoorbeeld 6K of zelfs 8K, zegt de dienst er niet bij. Er verschijnen zoetjesaan steeds meer monitoren met 6K-resolutie, maar er worden momenteel nauwelijks 8K-televisies verkocht. Wellicht wil YouTube gewoon goed op de toekomst zijn voorbereid.

Kun jij niet wachten om video’s uit 2005 in een haarscherpe resolutie te bekijken? Of maakt het je niet uit? Laat het weten in de reacties!