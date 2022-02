YouTube rolt nieuwe videoplayer uit naar mobiele app: zo ziet ‘ie eruit

De videoplayer in de mobiele app van YouTube krijgt een kleine make-over. Het nieuwe ontwerp maakt acties zoals liken, delen en reageren een stukje makkelijker.

Zo ziet de videoplayer in de YouTube-app er voortaan uit

De mobiele app van YouTube krijgt regelmatig kleine updates. Momenteel rolt de populaire entertainmentdienst van Google een app-update uit, die de videoplayer in een nieuw uiterlijk geeft. De verandering is subtiel – de nieuwe speler is enkel te zien in landschapsmodus. Toch maakt de update het gebruik van de app weer een stukje makkelijker.

Voorheen was een video liken, disliken, en delen in landschapsmodus enkel mogelijk als je de video pauzeerde. Je moest dan omhoog swipen en voilà; de buttons kwamen tevoorschijn. In de nieuwe video-player gaat dit een stuk efficiënter. Je hoeft je content niet te pauzeren, want een tikje op het scherm is genoeg. Op onderstaande afbeelding zie je de nieuwe player in vol ornaat.

Reageren kan voortaan ook in landschapsmodus

Naast liken, disliken en delen is het voortaan ook mogelijk om een reactie te plaatsen en een video op te slaan in landschapsmodus. Vooral de reageerknop is meer dan welkom – reageren was in eerdere versies van de app enkel mogelijk in portretmodus.



Nu kun je blijven genieten van je (bijna) full-screen-video en evengoed een reactie plaatsen. Of enkel de reacties lezen en de volledige video missen; je hoeft je niet te schamen, iedereen doet dat soms.

Heb je de update nog niet? Geen paniek, YouTube rolt de herontworpen video-player langzaam uit voor zowel Android als iOS. Het kan dus nog een paar dagen duren voor je de nieuwe buttons in landschapsmodus kunt gebruiken.

