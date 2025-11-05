Oh nee, YouTube maakt wegklikken mobiele reclame onmogelijk

Dat niet alle updates van YouTube met gejuich worden ontvangen, wordt duidelijk na hun laatste stunt. Want hoe klik je die vervelende mobiele advertenties weg als je ineens geen kruisje meer in beeld hebt?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mobiele advertenties blokkeren helft scherm

YouTube zit de laatste maanden niet stil. Na een nieuw design (met transparante knoppen, gepersonaliseerde likes en een ander reactiesysteem) en het verhogen van de resolutie en kwaliteit van oude video’s, zijn nu de mobiele advertenties aan de beurt.

Helaas zijn we in dit geval een stuk sceptischer, aangezien het lijkt dat YouTube hun mobiele advertenties in het zijpaneel aan je wil gaan opdringen. Dit concluderen we nadat een scherpe gebruiker op X (voorheen: Twitter) heeft gedeeld dat het kruisje om mobiele advertenties weg te klikken, ineens verdwenen is.

Linksboven (geen kruisje meer boven advertentie) en rechtsonder (advertenties bekeken, knop ‘Overslaan’ verschijnt).

Dat moesten we natuurlijk meteen testen en inderdaad: geen kruisje meer te bekennen rechtsboven de mobiele advertentie. Dat was de plek waar het normaal gesproken te vinden was. Daar vinden we wel wat van.

Vanaf nu zit er dus niets anders op dan de gehele advertentie af te kijken, soms wel twee. Doe je dit braaf, dan verschijnt de knop ‘Overslaan’ in beeld waarmee je (eindelijk) door kunt gaan naar je video. Een hinderlijke onderbreking van je kijkervaring, maar voor YouTube ongetwijfeld een commercieel aantrekkelijke keuze.

YouTube zonder reclame dankzij adblocker

Gelukkig hoef je geen genoegen te nemen met advertenties op YouTube en kun je het heft in eigen handen nemen. Installeer daarvoor een adblocker. Daar schreven we al eerder een handig artikel over. Hierin tippen we 3 goede en betaalbare adblockers voor Android.

We kunnen ons trouwens niet voorstellen dat er gebruikers zijn die zitten op te wachten op deze verandering. YouTube zelf heeft nog niets officieel naar buiten gebracht over deze update en de reden erachter. We zijn benieuwd of het bedrijf dit toch nog kan uitleggen als een verbetering voor gebruikers van de mobiele YouTube-app.

Wat vind jij van deze bijzondere move van YouTube? Laat het ons weten in de reacties.

