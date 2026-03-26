YouTuber haalt Samsung Galaxy A57 uit elkaar: scoort 9 op 10

We kunnen er niet omheen: de Samsung Galaxy A57 is gelanceerd. Hoewel die pas in april te koop is, heeft een YouTuber ‘m wel al uit elkaar gehaald. En die doet een zeer welkome ontdekking.

Samsung Galaxy A57 uit elkaar gehaald

We zijn nog maar net bekomen van de teardown van de Samsung Galaxy S26 Ultra en daar is de volgende demontagevideo al. Het techkanaal PBKreviews heeft de nog niet verkrijgbare Samsung Galaxy A57 al in handen weten te krijgen, wat op zich al een prestatie is.

In een recente video op het kanaal zien we hoe de A57 vrij eenvoudig uit elkaar gehaald wordt. De stappen die hiervoor nodig zijn, kennen we nog van de S26 Ultra: het begint met het verwijderen van de simkaarthouder en het verwarmen van de glazen achterkant zodat de de lijm loslaat. Daarna worden er maar liefst achttien schroeven verwijderd.

Net zoals de lekken al voorspelden, heeft de Samsung A57 een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. Die kun je in de video mooi in een soort stoplichtopstelling boven elkaar zien. Verder wordt de chipset blootgelegd, wat de nieuwe Exynos 1680-chip van Samsung is.

Wat verder opvalt, is dat de 5000 mAh-accu van de A57 vastzit in een zelfklevend zakje, wat het vervangen ervan een stuk simpeler moet maken. Daarnaast zit de dampkamer van de telefoon verborgen onder de batterij en is die een stuk groter dan die van de Galaxy A56. Dit zou moeten helpen om de temperatuur onder controle te houden.

Samsung A57 blijkt zeer goed te repareren

PBKreviews haalt de smartphone niet alleen uit elkaar, maar beoordeelt ‘m ook op vijf punten. Die gaan vooral over hoe gemakkelijk je onderdelen kunt vervangen en hoe logisch onderdelen zijn geplaatst. We kunnen wel zeggen dat de eerste dikke voldoende voor de Samsung A57 binnen is. Wie snel kan rekenen, komt namelijk op een 9/10 uit.

Design (1,5/2)

(1,5/2) Beschikbaarheid van onderdelen (2/2)

(2/2) Vervanging van scherm (1,5/2)

(1,5/2) Vervanging van batterij (2/2)

(2/2) Vervangen overige onderdelen (2/2)

Die hoge repareerbaarheidsscore is goed nieuws als je ooit onverhoopt met je kapotte A57 bij een reparateur staat. Of je moet net als de man achter het YouTube-kanaal handig genoeg zijn om bijvoorbeeld de oplaadpoort zelf te vervangen. Heb je twee linkerhanden? Dan heb je nu in ieder geval een video waarin je ziet hoe dat moet.

