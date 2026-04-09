Renders Motorola Razr 70 Ultra gelekt: waar is camera gebleven?

De verwachting is dat Motorola de Razr 70 Ultra binnenkort lanceert in de Verenigde Staten. Daarna komt de luxe klaptelefoon waarschijnlijk ook naar Nederland. Wij vertellen je wat er met de frontcamera aan de hand is.

Motorola Razr 70 Ultra: kleurrijke klaptelefoon

Al eerder verschenen er CAD-tekeningen van de Motorola Razr 70 Ultra, vaak een teken dat een toestel eraan zit te komen. Maar, gelekte persfoto’s via de doorgaans goed ingevoerde lekker OnLeaks bewijzen dat de lancering dichterbij is dan ooit. De foto’s tonen het luxe klaptoestel in het paars en bruin. Uiteraard zijn er chiquere benamingen voor die tinten bedacht: Orient Blue Alcantara en Pantone Cocoa Wood.

Het blijft niet bij opvallende kleuren, want Motorola experiment graag met hout-, nylon- en leerachtige texturen op de achterkant. In dit geval lijkt het om een leerachtige finish van de blauwe en houtachtige finish van de bruine variant te gaan. Deze zijn al een hit gebleken bij eerdere modellen als de Razr 60 Ultra.

Waarschijnlijk komt er nog meer keuze, want van de gewone Razr 70 lekte eerder al een afbeelding in Pantone African Violet uit. Daarmee komen we uit op drie kleuren, nog steeds één kleur minder dan de vier opties die je momenteel bij de Razr 60 Ultra hebt.

Motorola Razr 60 Ultra

Geen camera op het scherm, maar eronder?

Wat gelijk opvalt aan de gelekte renders, is dat de Razr 70 Ultra geen camera aan de voorkant lijkt te hebben. Dat kan volgens ons twee dingen betekenen: of Motorola heeft besloten om een ​​camera onder het scherm te plaatsen, of Motorola is vergeten deze in de persafbeeldingen weer te geven.

De laatste verklaring is de meest waarschijnlijke, want een camera onder het display is een stuk kostbaarder om te ontwikkelen. Los van waar de selfiecamera uiteindelijk komt, gaat Motorola bijna zeker kiezen voor een variant met 50 megapixel. De overige twee camera’s zouden hetzelfde aantal megapixels hebben.

De Motorola Razr 70 Ultra zal naar verwachting draaien op de bekende Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Die kun je inmiddels kennen van de OnePlus 15 en de onlangs verschenen Samsung Galaxy S26 Ultra en Xiaomi 17 (Ultra). Die Gen 5-variant van de processor zou een logische stap vooruit zijn, aangezien de fabrikant de reguliere Snapdragon 8 Elite in de voorganger stopte.

Prijsstijging lijkt logisch

Verder is het aannemelijk dat Motorola het toestel weer voorziet van 16GB RAM en 512GB opslag. Vanwege de stijgende prijzen van geheugenchips zal eenzelfde configuratie wel een prijsverhoging kunnen betekenen. Of er net als bij de Razr 60 Ultra ook nog een 1TB-versie uitkomt, is niet bekend.

Sinds een tijdje gaan er enkele specificaties rond. De batterij in het toestel heeft naar verluidt een capaciteit van zo’n 4700 mAh, wat niet slecht is voor een opvouwbaar model. Verder zou snelladen met 68W ondersteund worden.

Lancering waarschijnlijk vóór het WK Voetbal

Er is nog geen officiele datum naar buiten gekomen waarop we de Motorola Razr 70 en Razr 70 Ultra kunnen verwachten. Kijkend naar de momenten waarop de Razr 50-serie en Razr 60-serie zijn uitgebracht, dan was dat respectievelijk in juni 2024 en april 2025. Op basis van de release van de voorganger, ligt een lancering van de Razr 70-serie deze maand dus voor de hand. Het kan ook nog mei worden, maar niet heel veel later.

Dat heeft alles te maken met het aankomende Wereldkampioenschap Voetbal, dat dit jaar op 11 juni wordt afgetrapt. Als officiële smartphonepartner van het WK (en met een hele reeks speciale WK-edities van toestellen op de planning) zal Motorola de Razr 70-serie vrijwel zeker vóór de start van het toernooi willen presenteren.

