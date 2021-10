Ziggo verkoopt Chromecast met Google TV om tv (terug) te kijken

Vanaf nu kun je de Chromecast met Google TV kopen bij Ziggo. Het apparaatje kun je dan gebruiken om op een tweede of derde televisie in huis naar programma’s te kijken.

Lees verder na de advertentie.

Ziggo verkoopt Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV, die officieel niet in Nederland is uitgebracht, is nu te koop bij Ziggo. De televisie-aanbieder verkoopt de hdmi-dongle op zijn website voor 79,95 euro, zo schrijft Tweakers. Bij andere Nederlandse webwinkels betaal je ongeveer hetzelfde bedrag voor de meest recente Chromecast.

Met de Chromecast met Google TV kun je televisie kijken via de Ziggo GO TV-app. Deze applicatie is via de Play Store op het apparaatje te installeren en vraagt om een televisie-abonnement van Ziggo. Daarnaast werkt het televisie kijken met de Chromecast alleen via je internetverbinding thuis, en je hoeft – in tegenstelling tot voorgaande Chromecasts – niet naar het apparaatje te streamen vanaf je smartphone of tablet.

De Chromecast met Google TV is geschikt voor een tweede of derde televisie in huis, bijvoorbeeld op je slaapkamer. Je kan live tv kijken, maar ook programma’s tot 7 dagen terugkijken, de online tv-gids checken en zenderlijsten maken. De Chromecast is vooral handig als je bijvoorbeeld geen smart-tv hebt die met de Ziggo Go-app overweg kan.

Meer over de Chromecast met Google TV

Als gezegd is de Chromecast met Google TV niet officieel in Nederland uitgebracht, maar bij veel webwinkels kun je ‘m alsnog aanschaffen. Het apparaatje werkt ook prima in Nederland, al missen er enkele features die wél in het buitenland beschikbaar zijn. Zo krijg je geen contentsuggesties en werkt de Google Assistent minder goed.

Zoals de naam al verklapt, draait de Chromecast op Google TV. Deze interface bedien je via de meegeleverde afstandsbediening en beschikt over veel apps. De applicaties van Netflix, Videoland, Disney Plus en Amazon Prime Video zijn bijvoorbeeld op het apparaatje te downloaden, waarna je kunt beginnen met kijken. Bij de reguliere Chromecast, die wél officieel in Nederland wordt verkocht, heb je geen interface en moet je alles vanaf je smartphone (of tablet) naar je televisie streamen.

Wil je meer weten? Lees dan ook de uitgebreide review van de Chromecast met Google TV van Android Planet. Of check de video hieronder, waarin we de features aan je laten zien.