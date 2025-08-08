Zes jaar vouwen: hoe kwetsbaar zijn vouwtelefoons nou echt?

Vouwtelefoons gaan inmiddels een tijdje mee, maar hebben nog steeds een imago van kwetsbaarheid. Is dat terecht?

Zijn vouwtelefoons kwetsbaar?

Samsung zou zijn eerste Galaxy Fold in april 2019 uitbrengen, maar het apparaat bleek te kwetsbaar. Journalisten die vroegtijdig met het toestel aan de slag konden, merkten dat het scherm bij normaal gebruik al kon breken. Samsung besloot nog snel wat aanpassingen te maken, voordat het toestel in september alsnog werd uitgebracht.

Sindsdien is er een hoop veranderd, maar het imago blijft hangen. Als je zo’n peperdure smartphone in huis haalt, wil je immers wel zeker weten dat het apparaat een tijdje meegaat. Helemaal in combinatie met de hoge reparatiekosten voor vouwtelefoons.

We zijn nu bijna zes jaar verder sinds de Galaxy Fold, met generaties aan nieuwe vouwtelefoons. Met verschillends Folds en Flips, een dubbelvouwbaar toestel van Huawei en foldables van Motorola, OnePlus, Honor en natuurlijk Google. De prijzen zijn lager en de vouw in het scherm minder duidelijk, maar hoe kwetsbaar zijn de vouwtelefoons nog?

Kwetsbaarder dan een normaal toestel

Vouwtelefoons zullen altijd kwetsbaarder zijn dan normale toestellen, met een groter risico om stuk te gaan. Hoewel je mogelijk verwacht dat het scherm van deze toestellen juist beter beschermd is, heb je te maken met meer bewegende onderdelen en daardoor meer risico.

Het scharnier van een vouwtelefoon kan door gebruik of vuiligheid beschadigen. Een toestel dat tweemaal gevouwen kan worden heeft nog meer bewegende onderdelen nodig, waardoor het risico stijgt. Ook zijn schermen van vouwbare smartphones enorm kwetsbaarder voor krassen en deukjes, omdat ze nou eenmaal flexibel moeten zijn.

Hoewel er met een vouwbaar toestel dus altijd een grotere kans is op problemen en beschadigingen, betekent dat niet dat deze toestellen te kwetsbaar zijn voor gebruik. Sterker nog: de toestellen worden steeds steviger en betrouwbaarder.

Samsung Galaxy Z Fold 7

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is het nieuwste toestel in de vouwbare categorie en is dunner dan ooit. Je verwacht dan dat het toestel ook een stuk fragieler is. In een buigtest van JerryRigEverything blijkt het toestel zich echter verrassend goed staande te houden. “Letterlijke zwarte magie”, zegt de YouTuber verbaasd. Samsung beweert daarnaast dat het toestel een half miljoen keer gevouwen kan worden zonder problemen.

-> Benieuwd naar de nieuwste vouwtelefoon op de markt? Lees dan onze review van de Galaxy Z Fold 7.

Vouwbare smartphones zijn niet meer nieuw en experimenteel, zoals de eerste Galaxy Fold. We zijn bij de zevende generatie aanbeland en de kwaliteit heeft enorme stappen gemaakt. Daardoor is er een steeds grotere kans dat je jouw vouwtoestel jarenlang zonder problemen kunt gebruiken.

Goedkoop is duurkoop

Over het algemeen zijn goedkopere en oudere vouwtoestellen kwetsbaarder dan nieuwe en dure toestellen. Dat komt onder andere door het gebruik van een simpeler scharnier waar makkelijker vuil tussen komt zitten.

Het scherm zelf blijft altijd een kwetsbaar punt, ook als je dure Fold 7 koopt. Je vingernagel kan namelijk al een permanente kras veroorzaken. En gaat het scherm stuk? Dat kost het flink meer om die te laten repareren dan een normaal scherm. Met een vouwbaar toestel moet je dus altijd net een stukje extra voorzichtig zijn.

