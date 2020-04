Die ene foto, video, link of grappige gif zoeken in WhatsApp wordt straks veel eenvoudiger. De chat-app werkt namelijk aan een sterk verbeterde zoekfunctie. Daarnaast kun je in de toekomst je back-up beveiligen met een wachtwoord, een feature die de app veiliger maakt.

Zoeken in WhatsApp wordt eenvoudiger

De twee nieuwe features zijn aan het licht gebracht door WABetaInfo, een website die vaker vroegtijdig over vernieuwingen in WhatsApp schrijft. De site deelt ook screenshots, in dit geval van de geavanceerde zoekmodus in WhatsApp. Die wordt een aanvulling of de vervanging van de bestaande zoekmodus, waarbij je enkel één of meerdere woorden kan invullen om iets terug te vinden.

De geavanceerde zoekmodus laat je specifiek zoeken naar mediabestanden. Denk aan foto’s, video’s, gif’s, links en audio en documenten. Hoe de zoekfunctie precies werkt, is nog niet bekend. WABetaInfo schrijft dat de zoekfunctie op dit moment getest wordt in speciale versies van WhatsApp voor Android en iOS. Een toekomstige update moet de feature voor alle gebruikers beschikbaar maken.

Beveilig je back-up met een wachtwoord

Naast een betere zoekfunctie werkt WhatsApp ook aan de mogelijkheid om de Google Drive-back-up van je gesprekken en media te beveiligen met een wachtwoord. WABetaInfo deelt op zijn site een screenshot van de betreffende instelling in de Android-app. De site wijst er wel op dat de feature nog niet beschikbaar is.

Je kunt zelf een wachtwoord instellen om je WhatsApp-back-up te beveiligen. Volgens de lekker wordt het wachtwoord niet bewaard op servers van WhatsApp of moederbedrijf Facebook, en kan het bedrijf niet bij je wachtwoord. Dit betekent dat als jij je wachtwoord vergeet, je je back-up niet kan terugzetten. Als de feature in de toekomst beschikbaar komt, is het dus raadzaam om je wachtwoord te noteren in een wachtwoordbeheerder of op een andere plek.

Verwar de toekomstige wachtwoordbeveiliging van je back-up trouwens niet met de pincode die je al langer kan invullen om je WhatsApp-account te beveiligen. Lees of bekijk hier hoe je de WhatsApp tweestapsverificatie instelt.

