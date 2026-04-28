Zoeken op YouTube gaat straks óók al met AI: zo werkt het

Een nieuwe dag, een nieuwe AI-toepassing. YouTube experimenteert op dit moment met een nieuwe manier van video’s zoeken. Dit proces moet meer gaan aanvoelen als een gesprek met het videoplatform.

AI-modus: nieuwe manier van video’s ontdekken

Wanneer je nu op YouTube zoekt naar video’s, dan gaat als volgt:

Je tikt een zoekopdracht in;

Je krijgt een aantal resultaten;

In de balk bovenaan kun je filteren op ‘Shorts’ als je alleen maar korte video’s wil;

Ook kun je video’s sorteren op ‘Niet bekeken’, ‘Bekeken’ en ‘Recent geüpload’.

Deze redelijk statische manier van zoeken gooit YouTube momenteel op de schop. Daar is een speciale AI-modus voor in het leven geroepen. Hiermee krijg je niet alleen suggesties voor video’s, ook kun je veel gerichter video’s en informatie vinden over je zoekopdracht.

Screenshot gemaakt door Jay Peters van The Verge

The Verge heeft dit uitgeprobeerd. Hierboven zie je een screenshot met suggesties van YouTube. In de zoekbalk word je als gebruiker uitgenodigd om zélf een vraag te stellen, wat het gevoel van een gesprek oproept. Dat gaat volgens de techsite als volgt werken bij de zoekopdracht ‘korte geschiedenis van de Apollo 11-maanlanding’.

Zo werkt de AI-modus

Wanneer je hierop zoekt via ‘Ask YouTube’, toont YouTube eerst kort een grotendeels lege pagina met een laadpictogram. Na een paar seconden vult de pagina zich met tekst en details. Bovenaan de resultaten staat een stuk tekst met een samenvatting van de missie, inclusief een opsomming van mijlpalen zoals de datum van de maanlanding en Neil Armstrongs eerste stap op de maan.

Ook toont de pagina een video over de lancering, specifiek een hoofdstuk uit een video van de lanceringsdag van het kanaal ‘The Life Guide’. Zie het linkerscreenshot hier beneden. Wij hebben het zelf even getest via de ‘ouderwetse’ manier van zoeken omdat we benieuwd waren waarom YouTube precies deze video had uitgekozen. Is deze wellicht het meest populair of het meest relevant?

Met de zoekopdracht ‘short history of apollo 11 moon landing’ komen we ook uit bij die video. Echter, dit is pas ons zeventiende zoekresultaat. Grote kans dus dat we nooit bij die video van ‘The Life Guide’ waren uitgekomen met zestien video’s erboven die ook interessant genoeg lijken om aan te klikken. Het blijft daarom een raadsel wat deze video volgens de AI-modus zo geschikt maakt om direct te tonen.

Na de korte samenvatting met info en de video volgen meerdere andere video’s onder elkaar met titels als “Van lancering tot landing”, “Historische beelden en achter de schermen” en een reeks Shorts over “Momenten op het oppervlak”.

Onderaan de pagina staan nog een paar suggesties voor zoekopdrachten, waaronder “Apollo 11-samenzweringstheorieën”. Hier lijkt Google dus ook een rol te willen spelen in het uitleggen (en waarschijnlijk debunken) van deze theorieën. Zoals te zien is op de screenshots, word je voortdurend verleid om nog een vervolgvraag te stellen of een nieuwe vraag te typen via een zoekbalk onderin beeld.

Het experiment met de AI-modus is nu beschikbaar in de Verenigde Staten voor YouTube Premium-abonnees van 18 jaar of ouder. Grote kans dat het binnenkort ook in Europa wordt uitgerold. YouTube heeft trouwens bevestigd dat het al werkt aan het uitbreiden van dit experiment naar gebruikers die geen Premium-abonnement hebben.

Wat vind jij van deze integratie van AI bij het zoeken naar video’s op YouTube: nuttig of overdreven complex? We horen graag jouw mening in de reacties onder dit artikel.