Een populaire manier om duurzame stroom op te wekken, is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van je huis. Dat gaat tegenwoordig altijd gepaard met een app. Welke applicatie dat is, maakt veel uit.

Waarom een zonnepanelen app?

Wil je op je energiekosten besparen en tevens duurzame stroom opwekken? Dan kom je al snel uit bij zonnepanelen. Zonnepanelen plaatsen is big business, want als je dak geschikt is heb je ongetwijfeld al meerdere voorstellen in je brievenbus gekregen om zonnepanelen te kopen of leasen.

In de komende jaren wordt het helaas steeds minder aantrekkelijk om zonnepanelen te nemen. Nu kun je namelijk nog geld verdienen aan de stroom die je opwekt en niet zelf gebruikt. De hoeveelheid geld die je daarmee verdient wordt de komende tijd langzaam teruggeschaald tot niets.

Toch kunnen zonnepanelen nog steeds de moeite waard zijn. Zeker op de lange termijn als investering, of als je jouw steentje wil bijdragen aan een beter milieu.

Van omvormer naar app

Als er zonnepanelen bij jou worden geplaatst, gebeuren er een aantal dingen. Allereerst worden de panelen zelf op je dak bevestigd. De stroom die daarmee wordt opgewekt gaat richting een omvormer, die ergens in je woning wordt geplaatst. Deze omvormer maakt de stroom geschikt voor gebruik in je eigen huis.

Bij zo’n omvormer hoort een app. Waarom? Omdat je op die manier precies kunt zien hoeveel stroom je opwekt met je zonnepanelen. Je ziet op welk moment van de dag je hoeveel stroom hebt opgewekt en wat de totale hoeveelheid is.

Zo kun je niet alleen een idee krijgen hoeveel je verdient met je investering, maar weet je ook wanneer je bijvoorbeeld energieslurpende activiteiten moet doen zoals de wasdroger aanzetten. Dat kan het beste als je zonnepanel de meeste zon vangen. Een goed werkende app is dus best belangrijk.

Privacy en tips

De app is waarschijnlijk de enige manier waarop jij interactie hebt met je zonnepanelen, dus dan wil je wel een applicatie die goed werkt en goed met je privacy omgaat.

Bij de recensies in de Play Store kun je vooraf een goed beeld krijgen of er grote problemen zijn. Ben je serieus over zonnepanelen, dan zou je de app absoluut moeten meenemen in je overweging met welk bedrijf je in zee gaat.

Een specifiek punt om op te letten is dat menig app de opbrengstdata naar slecht beveiligde Chinese servers stuurt. Vind je jouw privacy belangrijk, controleer dan of de app die je krijgt gebruikmaakt van encryptie en of je data binnen Europa blijft. Dat is meestal niet in de Play Store zien, maar daar kun je altijd naar vragen bij de partijen waar je een offerte laat opstellen.

Duurzaamheid en je smartphone

