Waarom je de zonsverduistering niet met je smartphone moet filmen

We krijgen in Nederland een bijzondere zonsverduistering te zien, maar pas op met de camera van je smartphone. Waarom? Dat lees je hier.

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Zonsverduistering filmen met je smartphone

Op woensdag 12 augustus kun je in Nederland een bijzondere zonsverduistering meemaken. Dit fenomeen, waarbij de maan tussen de aarde en de zon schuift, is hier zelden zo goed te zien.

Tussen 19:15 en 21:06 uur vindt de eclips plaats, waarbij rond 20.11 uur maar liefst 90 procent van de zon verdwijnt. De laatste keer dat we een dergelijke eclips in Nederland meemaakten, was in 1999 en pas over 55 jaar is weer een zonsverduistering van deze omvang te zien.

Smartphone in plaats van een brilletje?

Als dit niet je eerste zonsverduistering is, dan ken je de eclipsbrilletjes waarschijnlijk al. Deze brilletjes draag je speciaal om veilig naar de zon te kunnen kijken. Dat is nodig, omdat je anders permanente schade kunt oplopen aan je ogen. Zulke brilletjes lijken nu ouderwets, omdat we inmiddels allemaal smartphones hebben waar we doorheen kunnen kijken. Of toch niet?

Een paar jaar geleden vroeg YouTuber Marques Brownlee via X of het veilig was om de zonsverduistering (die toen in de Verenigde Staten zichtbaar was) te filmen met een smartphone. Het was niemand minder dan NASA die antwoord gaf. Het blijkt dat de sensor in je smartphone net als je ogen beschadigd kan raken als je die te lang naar de zon richt. Dan zie je voortaan lijnen of stippen op alle foto’s die je maakt.

Oplossing 1: combineer een brilletje met je smartphone

Net zoals je jouw ogen beschermt met een eclipsbrilletje, kun je het brilletje ook voor de lens van je smartphone houden. Op deze manier bescherm je de sensor terwijl je toch een foto of video kunt maken. Let dan wel op dat je niet zelf alsnog zonder brilletje recht in de zon kijkt om je smartphone de juiste richting op te wijzen.

Tegenwoordig wordt er ook vaak een smartphonefilter bij een set brilletjes geleverd, met een handigere vorm om voor de lens van je smartphone te houden.

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Oplossing 2: focus je op de omgeving

Een andere manier om foto’s te maken van het fenomeen, is door niet de focus te leggen op de zon zelf. Waarschijnlijk worden er door anderen talloze beelden geschoten die mooier zijn dan wat jij met je smartphone kunt maken. Leg de focus daarom eens op je omgeving.

Maak enkele foto’s van voor de eclips en daarna van dezelfde plekken tijdens de eclips, en zie hoe het licht en de schaduwen de wereld veranderen. En heb je bomen in de buurt? Kijk dan eens naar schaduw van de bladeren waar je de sikkelvorm van de eclips ook in terug kunt zien.

Tips voor het maken van foto’s

We helpen je op weg met tips om in zonnige omstandigheden foto’s te maken, en vertellen over enkele functies van je camera-app die je mogelijk nog niet kent.