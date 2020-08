De Chinese fabrikant ZTE onthult op 1 september de Axon 20 5G-smartphone. Dat is volgens de fabrikant de eerste smartphone met een frontcamera achter het scherm.

ZTE Axon 20 5G: release gepland voor 1 september

De fabrikant laat dit weten via een blogpost. Volgens het bedrijf is de aankomende ZTE Axon 20 5G het eerste toestel ter wereld met een selfiecamera achter het scherm die in massaproductie gaat. Details over de gebruikte techniek daarvoor noemt de producent echter niet.

Het is aannemelijk dat het gaat om oled-schermen van het bedrijf Visionox. Bij die schermen is namelijk ook zo’n camera achter het display geplaatst. Visionox begon zo’n twee maanden geleden met de productie van dit type scherm.

We zullen moeten wachten op vergelijkingsfoto’s met andere toestellen om over de kwaliteit te kunnen oordelen. De camera is namelijk achter het scherm geplaatst, wat gevolgen kan hebben voor onder andere de lichtinval. Of de helderheid van het scherm op de plek van de camera ook wat minder is, weten we ook nog niet. Elk display wordt namelijk van de onderkant belicht om te zorgen voor een uniforme helderheid. De fysieke cameramodule kan ervoor zorgen dat dit niet helemaal goed lukt.

Huidige toestellen met volledig scherm

Met deze oplossing kiest ZTE voor een nieuwe aanpak om een smartphone uit te rusten met een volledig voorkantvullend scherm. De huidige toestellen die dat ook hebben, beschikken over een uitschuifbare cameramodule. Dat is onder andere het geval bij de OnePlus 7 Pro, 7T Pro en Xiaomi Poco F2 Pro.

Vroeger was de frontcamera veelal in de bovenste rand van het toestel verwerkt. Omdat schermen steeds groter worden, moesten fabrikanten ook op zoek naar andere opties. Tegenwoordig hebben daarom nagenoeg alle smartphones een notch of een cameragaatje in het display.

Meer fabrikanten werken aan een selfiecamera achter het scherm

ZTE is misschien de eerste fabrikant die een toestel op de markt brengt met deze techniek, maar blijft zeker niet de enige. Zo hebben onder andere Xiaomi en Oppo al prototypes laten zien van toestellen met die gebruikmaken van een soortgelijke techniek.

Ook Huawei en Samsung zouden al bezig zijn met de ontwikkeling van zo'n oplossing.