De ZTE Axon 20 5G is ‘s werelds eerste smartphone met een selfiecamera achter het display. De bekende YouTuber JerryRigEverything heeft het toestel nu uit elkaar gehaald. Zo krijgen we niet alleen letterlijk een inkijkje in de smartphone zelf, maar weten we ook hoe dat ‘verborgen camera’-systeem precies werkt. Hier lees je alles over de ZTE Axon 20 5G teardown.

ZTE Axon 20 5G teardown

Net als veel andere toestellen met een glazen achterkant is er een heatgun nodig om deze los te krijgen. Door de warmte wordt de gebruikte lijm namelijk vloeibaar en met behulp van een zuignap en een stanleymes is het glazen paneel er zo af te wippen. Vervolgens moeten er een twintigtal schroeven verwijderd worden. Daarna is het tijd voor verschillende onderdelen zoals het frame, de speakermodule en batterij.

Die laatste zit erg goed vastgelijmd, waardoor het nog een heel karwei is om hem eruit te krijgen. Vervolgens is het tijd voor verschillende kabeltjes, de camera die gebruikt wordt voor de vingerafdrukscanner en de andere camera’s.

Tweede display verbergt selfiecamera

Het meest opvallende? De smartphone bevat twee schermen, waaronder een kleine vierkante met een lage resolutie. Die is geplaatst voor de selfiecamera, zodat deze (als dat schermpje aanstaat) onzichtbaar wordt. Althans in theorie, want verschillende hands-ons laten zien dat er nog steeds verkleuring te zien is op de plek van de frontcamera.

Het gaat echter om het eerst commercieel verkrijgbare toestel met deze techniek. Dat wordt in de komende jaren dus nog verfijnd, waardoor het alleen maar beter wordt. Het primaire oledscherm van de Axon 20 5G is 6,92 inch groot en heeft een full HD-resolutie.

Meer over de Axon 20 5G

De prijs van dit toestel bedraagt 449 euro. Qua processor kiest ZTE voor de Snapdragon 765G-chip, 8GB RAM en 128GB interne opslag. Opladen kan met maximaal 30 Watt en de batterij heeft een capaciteit van 4220mAh.

ZTE levert het toestel met Android 10, waar overheen de eigen MiFavor-schil ligt. Die is vrij zwaar aangepast met eigen apps en uiterlijk. De fabrikant heeft zich er nog niet expliciet over uitgelaten, maar het lijkt waarschijnlijk dat het toestel ook Android 11 krijgt.

Op de achterkant zijn nog eens vier camera’s geplaatst, waarbij de primaire variant plaatjes schiet van maximaal 64 megapixel. Foto’s in een wijdere hoek maak je met de 8 megapixel-groothoekcamera. Ook een dieptesensor en macrocamera zijn aanwezig. Die gebruik je voor het maken van portretfoto’s en om objecten van dichtbij te fotograferen.

