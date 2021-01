Maak jij graag foto’s met veel detail? De ZTE Axon 30 Pro krijgt mogelijk een 200 megapixel-camera. Daarmee zou het de eerste smartphone zijn die deze resolutie aanbiedt.

‘200 megapixel-camera op ZTE Axon 30 Pro’

Toestellen als de Samsung Galaxy S21 Ultra bieden met een 108 megapixel-camera momenteel de hoogste resolutie op een smartphone. Daar zou binnenkort weleens verandering in kunnen komen. De ZTE Axon 30 Pro krijgt mogelijk een primaire camera die een resolutie heeft van maar liefst 200 megapixel.

Hoewel deze nieuwe sensor relatief groot is, zijn de individuele pixels behoorlijk klein. Daarom kun je waarschijnlijk ook kiezen voor foto’s met een lagere resolutie. Pixels worden dan samengevoegd, wat voor een mooier resultaat moet zorgen. Daarnaast zou het met deze sensor mogelijk zijn om video op te nemen met een resolutie van 16K. Er is momenteel geen enkele telefoon die dat kan.

Ni Fei, de baas van ZTE, schreef op het Chinese sociale netwerk Weibo dat de Axon 30 Pro het beste camerasysteem op de markt krijgt. Hij noemde echter geen details. Wel is duidelijk dat de smartphone zal draaien op de Snapdragon 888. Dat is ook de enige chip die krachtig genoeg is om een 200 megapixel-camera aan te sturen.

Wanneer ZTE de Axon 30 Pro aankondigt is overigens nog niet bekend. Of het toestel in Nederland te koop zal zijn evenmin.

ZTE zet in op records

ZTE zet de laatste tijd stevig in op records en innovaties. Zo kondigde het bedrijf in september 2020 de ZTE Axon 20 5G officieel aan. Dat is de eerste smartphone met een frontcamera áchter het scherm. Het toestel heeft dus geen notch, cameragat of uitschuifbare lens. In plaats daarvan is het display deels transparant, waardoor de camera erdoorheen kan ‘kijken’.

De bekende YouTuber MKBHD, die geregeld smartphones test, was overigens niet erg enthousiast over het toestel. Onder bepaalde lichtomstandigheden kun je de camera toch zien zitten. Bovendien noemt hij de kwaliteit van de selfies behoorlijk onder de maat.

