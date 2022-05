ZTE Axon 40-serie: de 4 belangrijkste geruchten op een rij

Volgende week wordt de ZTE Axon 40-serie gepresenteerd. Tijd dus om de vier belangrijkste geruchten voor je op een rij te zetten. Dit denken we al te weten over de nieuwe high-end smartphones.

Alles dat we weten over de ZTE Axon 40

ZTE is een hier (nog) niet zo’n bekende speler, maar in Azië ligt dat heel anders. De fabrikant richt zich net als bijvoorbeeld Xiaomi of Oppo op een heel divers publiek. Je kunt er terecht voor spotgoedkope smartphones, maar ook high-end toestellen.

Zo werd onlangs de ZTE Nubia Red Magic 7 Pro gepresenteerd, waarvan binnenkort onze review verschijnt. Volgende week is het echter tijd voor een ander groots event en daar gaan we de ZTE Axon 40-serie zien. Wat we allemaal al denken te weten over deze nieuwe smartphones lees je natuurlijk op Android Planet.

1. Drie modellen in de pijplijn

Hoeveel modellen we precies gaan zien is natuurlijk nog de vraag, maar wij denken dat het er drie zijn. We vermoeden dat de fabrikant op de proppen komt met de reguliere ZTE Axon 40 en een ZTE Axon 40 Pro. Ook gaan er geruchten de ronde over de ZTE Axon 40 Ultra, het absolute topmodel.

2. Frontcamera verstopt achter scherm

Twee van de drie modellen krijgen volgens geruchten een selfiecamera achter het scherm. Dat kennen we al van onder andere de Samsung Galaxy Z Fold 3. Ook ZTE zelf heeft al verschillende toestellen op de markt gebracht met zo’n verborgen camera, waaronder de ZTE Axon 30 en ZTE Axon 30 Ultra. De normale Axon 40 en de 40 Ultra krijgen zo’n verstopte selfiecamera, de 40 Pro weer niet.

Eerder verscheen al een vermoedelijke foto van de reguliere Axon 40 waarop het scherm te zien was. Daarbij is er dus geen gaatje of notch meer nodig zoals we gewend zijn.

Wat de resolutie van de camera wordt is nog onbekend. Ook is nog de vraag hoe goed de camera te zien is. Bij de Z Fold 3 was ‘ie verborgen, maar ondertussen nog steeds heel goed zichtbaar. De pixeldichtheid van het scherm bij het gedeelte voor de frontcamera was namelijk erg matig.

3. Zelf ontwikkelde beveiligingschip en high-end hardware

De ZTE Axon 40-serie krijgt een speciale beveiligingschip aan boord. Wat de functies daarvan precies zijn, zijn nog onbekend. Google is ook zo’n partij met hun eigen Titan M-chip. Tegenwoordig zien we dat dat ook steeds belangrijker wordt bij andere fabrikanten.

Zo heeft Oppo zelf een chip voor beeldverwerking ontwikkeld voor de Oppo Find X5 Pro. Eigen chips zien we ook bij bijvoorbeeld Samsung of Huawei, die zo zelf de hardware en hun eigen software op elkaar kunnen afstemmen. Ook zijn ze zo niet afhankelijk van andere partijen zoals Qualcomm of MediaTek.

ZTE kennende wordt ook op andere gebieden alles uit de kast getrokken. Zo wordt de Axon 40 Ultra (zie afbeelding hiernaast) volgens geruchten aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1-chip met maximaal 16GB RAM. Ook verwachten we een groot amoled-scherm met een QHD-resolutie, afgeronde schermranden en een hoge ververssnelheid.

Foto’s maken kan dus met de verborgen selfiecamera of een van de drie 64 megapixel-camera’s op de achterzijde. Er is maximaal 512GB interne opslag aan boord en de 5000 mAh-accu is op te laden met maximaal 65 Watt. Alle specificaties, ook van de andere twee modellen, worden uiteraard later bekendgemaakt.

4. Presentatie op 9 mei, verkrijgbaarheid blijft heikel punt

We gaan de nieuwe toestellen zien op maandag 9 mei. Op die dag vindt de online-onthulling plaats. Pas dan zullen we alle details te weten komen over het nieuwe trio, waaronder de specificaties, verschillen, features en natuurlijk prijzen.

Verkrijgbaarheid van ZTE-toestellen is hier nog steeds lastig en we denken dat dat met de Axon 40-serie niet zal veranderen. Dat betekent dat je zo’n toestel alleen kunt importeren of moet wachten op shops die aan grijze import doen. Via die weg kun je vast en zeker toch zo’n ZTE-toestel kopen, vaak wel voor een flink hogere prijs. De ZTE Axon 30 pik je momenteel op voor zo’n 550 euro, terwijl je voor de Axon 30 Ultra 850 euro moet neerleggen.

