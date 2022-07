ZTE Axon 40 Pro met 100 megapixel-camera is nu in Nederland te koop

Op zoek naar een nieuwe smartphone? ZTE verkoopt de Axon 40 Pro vanaf nu in Nederland. Het is een relatief betaalbaar toestel met een aantal interessante specificaties. Lees snel verder!

Dit is de ZTE Axon 40 Pro

ZTE brengt binnenkort een nieuw toestel naar Nederland: de Axon 40 Pro. De smartphone heeft een groot 6,67 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 144Hz. Hierdoor ogen animaties nóg vloeiender dan bij de meeste andere vlaggenschepen, zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra – die een 120Hz-scherm heeft. Aan de zijkanten loopt het display iets af. Dit ziet er chique uit, maar kan wel af en toe voor onbedoelde schermaanrakingen zorgen. Bovenaan het scherm zien we een holepunch-selfiecamera, die een resolutie heeft van 16 megapixel.

Onder de motorkap van de Axon 40 Pro bevindt zich een Snapdragon 870-chip. Deze biedt volgens ZTE ‘de perfecte balans tussen snelheid en energieverbruik’. Hoewel de processor minder krachtig is dan bijvoorbeeld de Snapdragon 8 Plus Gen 1, hoef je je niet druk te maken over trage prestaties. Waarschijnlijk raast de ZTE Axon 40 Pro met gemak door alle apps heen.

Ook met zijn energiezuinige chip gaat de 5000mAh-accu natuurlijk niet voor eeuwig mee. Je laadt deze opnieuw op met een snelheid van 65 Watt. Hoe snel het opladen precies gaat is niet bekend, maar de smartphone heeft waarschijnlijk minder dan een uur nodig om volledig op te laden.

100 megapixel-camera en betaalbaar prijskaartje

Maak jij veel foto’s met je smartphone? ZTE’s Axon 40 Pro heeft een 100 megapixel-camera aan boord, die haarscherpe kiekjes maakt. Wel is er sprake van pixel binning, dus de uiteindelijke foto’s hebben een resolutie van ongeveer 12 megapixel. Naast de hoofdcamera zijn er ook een ultragroothoeklens, macrolens en dieptesensor aanwezig.

Lees ook: Wat is ‘pixel binning’ nou eigenlijk precies?

De ZTE Axon 40 Pro is nu verkrijgbaar in Nederland, voor een prijs vanaf 499 euro. Hiervoor krijg je 128GB aan opslag en 8GB RAM. Ook is er een variant met 256GB opslag en 12GB aan werkgeheugen beschikbaar. Deze kost 599 euro.

Ben jij van plan om een ZTE Axon 40 Pro aan te schaffen? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel.