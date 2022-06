Deze Android-telefoon kost 829 euro en heeft een onzichtbare selfiecamera

De ZTE Axon 40 Ultra release in Europa vindt plaats op 21 juni. Vanaf dat moment is het toestel daadwerkelijk te koop via de eigen website van de Chinese fabrikant.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ZTE Axon 40 Ultra release: scoor nu al 50 euro korting

Interesse in de gloednieuwe high-end ZTE Axon 40 Ultra? Dan is er goed nieuws, want het bedrijf heeft nu bekendgemaakt wanneer het toestel te koop is. Vanaf 21 juni is het toestel verkrijgbaar in Europa. Het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte moet 829 euro opbrengen. De 12/256GB-variant heeft een prijs van 949 euro.

Tot 21 juni is het alvast mogelijk om voor 1,99 euro een coupon aan te schaffen die 50 euro korting geeft op de aanschafprijs. Zo betaal je dus respectievelijk 779 of 899 euro voor de Axon 40 Ultra.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het ultieme vlaggenschip?

De Axon 40 Ultra is het allernieuwste toestel van ZTE. Opvallend is de voorzijde, waar geen gaatje of inkeping aanwezig is voor de frontcamera. Het scherm heeft een diagonaal van 6,8 inch met een resolutie van 2480 bij 1116 pixels. Dat kan een miljard kleuren weergeven en ververst maximaal 120 keer per seconde. De selfiecamera van 16 megapixel is verstopt onder het scherm, waardoor je geniet van een volledig display.

Er is gekozen voor de Snapdragon 8 Gen 1-processor, de snelste chip van dit moment. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 65 Watt. Keuze heb je uit een drietal kleuren: zilver, goud en zwart. Een speciale beveiligingschip moet ervoor zorgen dat gegevens nog veiliger zijn op het toestel. Er zijn stereospeakers aanwezig, evenals een krachtige trilmotor.

Op de achterzijde vind je drie camera’s van elk 64 megapixel. Daarbij gaat het om een primaire camera en groothoeklens, waarmee je meer vastlegt op de gevoelige plaat. Objecten net wat dichterbij halen, maar nog wel scherp fotograferen? Dat kan dankzij de periscopische zoomlens, waarmee je tot 3,5 keer optische zoom gebruikt. Het toestel wordt geleverd met Android 12 en de eigen MyOS 12-schil.

Meer over ZTE op Android Planet: