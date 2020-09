Een smartphone zonder notch, cameragaatje of uitschuifbare camera? Die is er nu eindelijk. De Chinese fabrikant ZTE heeft namelijk de Axon 20 5G onthuld. Dat is de eerste smartphone met een selfiecamera achter het scherm.

Eerste smartphone met selfiecamera achter het scherm

Zoals verwacht heeft ZTE de Axon 20 5G gelanceerd. De smartphone heeft een oled-scherm van maar liefst 6,92 inch. Bijzonder is dat het toestel geen notch, cameragat of uitschuifbare camera heeft. De voorkant van de telefoon bestaat vrijwel volledig uit scherm en daarachter zit de selfiecamera. Die heeft een resolutie van 32 megapixel.

Het scherm van de Axon 20 5G is op de plek van de frontcamera doorzichtig. Dat zou je echter niet moeten kunnen zien. ZTE gebruikt hiervoor speciale chips en drivers die de kleuren synchroniseren met de rest van het display. Het moet dus lijken alsof je naar een ononderbroken scherm kijkt.

Het scherm bevat daarnaast een zogenaamde “eufotische” laag die meer licht op de frontcamera laat vallen. De kwaliteit van je selfies zou volgens ZTE net zo goed moeten zijn als bij een normale frontcamera.

Bescheiden specificaties

Op het grote display en de unieke selfiecamera na zijn de specificaties van de ZTE Axon 20 5G redelijk bescheiden. De smartphone draait op een Snapdragon 765G, dezelfde processor als in de OnePlus Nord. De accu heeft een capaciteit van 4220 mAh. Er komen drie verschillende configuraties met 6, 8 en 12GB RAM. De opslagcapaciteit bedraagt respectievelijk 64, 128 en 256GB.

Op de achterkant van de Axon 20 5G zitten vier camera’s. De primaire camera heeft een resolutie van 64 megapixel. Daarnaast is er een 8 megapixel-groothoekcamera aanwezig en een macrocamera met 2 megapixel. De vierde camera is een dieptesensor.

Meer fabrikanten werken aan een selfiecamera achter het scherm

Het is onduidelijk of de telefoon ook in de Benelux wordt uitgebracht en wat hij dan gaat kosten. Overigens werken andere fabrikanten als Huawei, Xiaomi, Oppo en Samsung ook aan smartphones met een frontcamera achter het scherm.

Wil je alles lezen over de ZTE Axon 20 5G en andere telefoons die in de toekomst deze techniek zullen gebruiken?