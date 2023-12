RedMagic 9 Pro officieel: gamingsmartphone met unieke features

RedMagic – het gaming-submerk van ZTE – heeft een nieuwe smartphone uit de doeken gedaan. De RedMagic 9 Pro beschikt over toffe functies die voor de beste Android-speelervaring moeten zorgen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ZTE Nubia RedMagic 9 Pro ontworpen voor gamers

ZTE heeft een nieuwe gamingsmartphone aangekondigd: de RedMagic 9 Pro. Met de RedMagic-toestellen doet ZTE er alles aan om de speelervaring voor Android-games te optimaliseren en daarom is ook deze telefoon weer uitgerust met unieke features. Hij is eind december te bestellen vanaf 649 euro en wordt in januari geleverd.

De smartphone wordt aangedreven door de krachtigste mobiele chip van het moment: de Snapdragon 8 Gen 3. Om te voorkomen dat de processor oververhit raakt, is de RedMagic 9 Pro voorzien van een ventilator met led-lichtjes. De rest van de behuizing is opvallend versierd in drie kleuren: zwart, zwart-transparant en zilver-transparant.

De smartphone is voorzien van speciale schouderknoppen, die je in games kunt gebruiken om te mikken en schieten of om gas te geven en te remmen. Er is ook een speciale gameschakelaar aanwezig om actieve koeling op de smartphone in te schakelen en de software in gamemodus te zetten. Daarmee neem je vervolgens je scherm op en pas je de besturing van mobiele spellen aan.

Meer hardware op de RedMagic 9 Pro

Verder is de achterkant van de RedMagic 9 Pro helemaal vlak, dus zonder cameralenzen die uitsteken. Ook het amoled-scherm van 6,9 inch rondt niet af naar de zijkanten en de schermranden zijn overal even dik. Het scherm heeft een ververssnelheid van 120Hz en een maximale helderheid van 1600 nits, zodat je zelfs in fel zonlicht kunt gamen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is geen uitsnede voor de frontcamera. In plaats daarvan heeft de fabrikant de 16 megapixel-camera achter het scherm verstopt, zodat je tijdens het gamen maximaal gebruikmaakt van je scherm. Zowel de hoofd-, als groothoeklens achterop hebben een resolutie van 50 megapixel.

De accu is liefst 6500 mAh groot en laadt op met maximaal 80 Watt. Volgens ZTE gaat de RedMagic 9 Pro daarmee binnen 35 minuten van 0 naar 100 procent. Er is keuze uit 12 of 16 gigabyte aan werkgeheugen en 256 of 512GB aan opslagruimte.

De smartphone heeft verder betere speakers, twee trilmotoren en hij draait op Android 14. De smartphone is vanaf 27 december in Nederland te bestellen. Je haalt de RedMagic 9 Pro met de 12/256GB-variant (zwart) in huis voor 649 euro en het topmodel met 16/512GB (transparant-wit of -zwart) kost 799 euro.

Meer Android-nieuws lezen: