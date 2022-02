Dit is de eerste Android-smartphone die draadloos magnetisch kan opladen

Het Chinese ZTE heeft de Nubia Z40 Pro gepresenteerd, waarvan ook een speciale versie op de markt komt die draadloos magnetisch kan opladen. Daarmee is het de eerste Android-smartphone die dat kan.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ZTE Nubia Z40 Pro officieel: alles op een rij

Op Android Planet schrijven we niet vaak over ZTE, omdat de fabrikant erg klein is in Nederland. Tevens richt het bedrijf zich voornamelijk op Azië. Smartphones die je hier kunt kopen worden veelal naar Nederland gehaald via grijze import.

Dat betekent echter niet dat het merk geen interessante smartphones op de markt brengt of technieken gebruikt. In China is nu de ZTE Nubia Z40 Pro gepresenteerd, een high-end toestel dat de strijd aangaat met de nieuwe Oppo Find X5 Pro, OnePlus 10 Pro en Samsungs Galaxy S22-serie.

Zo heeft de Z40 Pro een amoled-scherm van 6,67 inch met een full-hd-resolutie en maximale ververssnelheid van 144Hz. De Snapdragon 8 Gen 1-processor is het kloppende hart en er komen varianten met 8GB, 12GB of 16GB RAM op de markt. Het interne geheugen is 128GB, 256GB, 512GB of 1TB groot, net zoals de Galaxy S22 Ultra.

Op de achterzijde zien we drie camera’s, waarbij een nieuwe 64 megapixel-sensor de show steelt. Het gaat om de IMX787-sensor van Sony met optische beeldstabilisatie. Foto’s die je maakt hebben een resolutie van 16 megapixel. Dat komt doordat vier pixels samenvloeien tot een enkele, wat zorgt voor scherpe contrastrijke kiekjes. Foto’s in een wijdere hoek schiet je met de 50 megapixel-sensor en met de derde camera kun je tot vijf keer optische zoom gebruiken zonder kwaliteitsverlies.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Speciale versie kan draadloos magnetisch laden

Naast de normale variant brengt ZTE ook de Gravity Edition op de markt. De meest opvallende functie is dat je het toestel magnetisch draadloos kan opladen. Dat werkt net zoals Apple MagSafe door een oplader op de achterkant vast te klikken met behulp van magneten. Daarmee is de ZTE Nubia Z40 Pro de eerste smartphone met Android die deze functie aan boord heeft.

Dit specifieke model heeft een accu van 4600 mAh (het reguliere model een 5000 mAh-versie) en kan opladen met maximaal 66 Watt. Er zijn dus speciale magneten aanwezig, die zorgen voor de verbinding met de oplader. De smartphone wordt geleverd met Android 12 en daar overheen ligt de MyOS 12-schil. De vingerafdrukscanner vind je achter het scherm en in een klein gaatje is de 16 megapixel-frontcamera geplaatst.

Of we het toestel ooit buiten de Chinese grenzen gaan zien, is nog de vraag. Het instapmodel gaat daar over de toonbank voor omgerekend 550 euro. Voor de meest betaalbare Gravity Edition betaal je zo’n acht tientjes meer.

Meer nieuws op Android Planet: