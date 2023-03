Deze opvallende Android-telefoon heeft een verborgen selfiecamera

De ZTE Nubia Z50 Ultra is officieel gepresenteerd, waarbij de camera’s in het oog springen. Maar waarom mist er een camera aan de voorzijde, of is ‘ie er toch wel?

ZTE Nubia Z50 Ultra officieel: hoe maak je selfies?

De high-end ZTE Nubia Z50 Ultra heeft zijn debuut gemaakt in thuisland China. ZTE richt zich met deze opvallende smartphone grotendeels op de camera’s. Zo maak je kiekjes met de hoofdcamera van 64 megapixel of de telelens met dezelfde resolutie.

Daarmee gebruik je optische zoom om objecten tot 3,3 keer dichterbij te halen zonder kwaliteitsverlies. Tot slot is een groothoeklens van 50 megapixel, waarmee je net meer van de omgeving vastlegt.

En dan is er nog de voorzijde, dat volledig bestaat uit scherm. Een klein gat voor de selfiecamera of een heuse notch ontbreekt echter. De 16 megapixel-frontcamera is namelijk verstopt achter het scherm. ZTE zelf noemt deze vernieuwde technologie ‘Neovision’. In september 2020 was het bedrijf de eerste die een smartphone op de markt bracht met een verborgen selfiecamera.

High-end specificaties

De Nubia Z50 Ultra wordt aangedreven door de krachtige Snapdragon 8 Gen 2-chip en komt op de markt in verschillende geheugenconfiguraties. Het toestel draait op Android 13 met de MyOS 13-schil van Nubia.

Het display meet 6,8 inch en het gaat om een amoled-paneel met een resolutie van 2480 bij 1116 pixels. De piekhelderheid is met 1500 nits redelijk te noemen, maar haalt het niet bij de Samsung Galaxy S23-toestellen of de Xiaomi 13-smartphones. De ververssnelheid van 120Hz zorgt voor vloeiende beelden en in het scherm is ook de optische vingerafdrukscanner verwerkt. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en laadt bedraad op met maximaal 80 Watt.

Tot slot is er een fysiek schuifknopje aanwezig waarmee je het geluidsprofiel kunt aanpassen. Ook kun je daarmee snel een bepaalde app of bijvoorbeeld de camera starten.

Prijs en beschikbaarheid

De Nubia Z50 Ultra verschijnt in het zwart, grijs en ‘Starry Night’, gebaseerd op het bekende schilderij van Vincent van Gogh. De goedkoopste versie met 8GB RAM en 256GB opslagruimte kost zonder belasting en extra toeslagen omgerekend 550 euro.

Het topmodel met 16GB werkgeheugen en een terabyte aan opslag kost omgerekend zo’n 825 euro. Of het toestel ook buiten China op de markt wordt gebracht, is onduidelijk.

