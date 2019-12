Nokia 5.1 los toestel prijzen vergelijken

Nokia 5.1 los kopen: dit moet je weten

De Nokia 5.1, ook wel bekend als de Nokia 5 (2018), is de opvolger van de gelijknamige smartphone uit 2017. Het is een interessante budgetoptie die ondanks de lage prijs veel in zijn mars heeft. Zo heeft de Nokia 5.1 een prima 5,5 inch-scherm met een hoge resolutie van 2160 bij 1080 pixels en een beeldverhouding van 18:9. Hij wordt aangedreven door een MediaTek Helio P18-chip en 2GB aan werkgeheugen. Voor de opslag van apps en media is 16GB aanwezig, wat uitbreidbaar is met een geheugenkaartje. Verder is de Nokia 5.1 voorzien van een 16 megapixel-camera aan de achterkant en 8 megapixel-frontcamera. Omdat het toestel onderdeel uitmaakt van het Android One-programma ben je langdurig verzekerd van snelle en regelmatige updates.

Uitvoeringen van de Nokia 5.1

De Nokia 5.1 is verkrijgbaar met 16GB opslag en in drie kleuren: zwart, donkerblauw en koper. De standaard aanwezige opslagruimte zal voor minder veeleisende gebruikers voldoende zijn. Gebruik je meer apps, games en download je zo nu en dan media voor offline gebruik, dan is het aan te raden een geheugenkaartje aan te schaffen. Daarmee is de opslagruimte uit te breiden tot maximaal 256GB.

Prijzen van de Nokia 5.1

Bij release had de Nokia 5.1 een adviesprijs van 199 euro, maar inmiddels kun je de smartphone voor een lager bedrag in huis halen. Daarmee is het een van de goedkopere Android-smartphones, maar dat neemt niet weg dat de Nokia 5.1 veel te bieden heeft. Het combineert goede specs met een prettige gebruikerservaring en een lange accuduur. De 2970 mAh-accu houdt het zo’n twee dagen uit.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Nokia 5.1

Een losse Nokia 5.1 is standaard simlockvrij en voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. Sommige webshops geven je de optie om een toestelverzekering af te sluiten, maar dat is een geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met de telefoon omspringt. Houd er wel rekening mee dat de Nokia 5.1 weliswaar stevig is gebouwd, maar niet bestand is tegen stof en water.

Heb je je keuze voor de Nokia 5.1 gemaakt, gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet om de beste deal te vinden. De scherpste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met filteropties kun je het aanbod gemakkelijk sorteren. Je kunt je voorkeuren op het gebied van model, kleur, garantie en levertijd aangeven en zo een toestel vinden dat aansluit bij je wensen.

Sim-only of Nokia 5.1 met abonnement?

Dankzij de lage adviesprijs is de Nokia 5.1 zowel met als zonder abonnement een aantrekkelijke keuze. Houd je je kosten voor mobiele telefonie graag laag, dan is het slim de smartphone los aan te schaffen en te combineren met een sim only. Daarmee voorkom je een BKR-registratie en blijf je flexibel, aangezien steeds meer providers de mogelijkheid bieden om een maandelijk opzegbaar abonnement af te sluiten. Bovendien krijg je bij een sim only doorgaans veel data en belminuten voor relatief weinig geld. Zustersite OnlySim laat zien waar je op moet letten en zet de beste sim only aanbiedingen op een rijtje.