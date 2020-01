Nokia 7 Plus los toestel prijzen vergelijken

Nokia 7 Plus los kopen: dit moet je weten

De Nokia 7 Plus is een interessante midrange smartphone die sinds begin 2018 verkrijgbaar is. Het toestel heeft veel te bieden op het gebied van design, prestaties en gebruiksgemak. De behuizing is dun en gemaakt van stevig metaal, de dubbele camera aan de achterkant schiet fraaie plaatjes en Android One biedt een prettige en opgeruimde interface. Bovendien is er een flinke 3800 mAh-accu aan boord die het twee dagen uithoudt. Dat is bij veel andere toestellen in deze prijsklasse wel anders. Dankzij usb-c en Quick Charge 3.0 kun je de accu in een half uur voor de helft opladen. Het scherm van de Nokia 7 Plus meet 6 inch en heeft een resolutie van 2160 bij 1080 pixels, wat op dit formaat ruim voldoende is. Het is een ips-paneel met goede kijkhoeken; ideaal dus voor het bekijken van je favoriete Netflix-series.

Uitvoeringen van de Nokia 7 Plus

Nokia levert de 7 Plus in twee kleuren (zwart en wit) en met 64GB opslag. Er is geen variant beschikbaar met meer opslagruimte, maar gelukkig is de interne opslag uitbreidbaar tot 256GB met een geheugenkaartje.

Prijzen van de Nokia 7 Plus

Voor een losse Nokia 7 Plus betaalde je bij verschijning 399 euro, maar inmiddels is de smartphone voor een aanzienlijk lager bedrag aan te schaffen. In sommige gevallen is de zwarte variant van het toestel enkele euro’s goedkoper.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Nokia 7 Plus

Vind je de vlaggenschepen van Samsung en Apple te duur, dan is de Nokia 7 Plus een goed alternatief. Het toestel biedt veel waar voor het geld, kan probleemloos overweg met de laatste apps en games en heeft een fraai design. Omdat de Nokia 7 Plus op Android One draait, is het verzekerd van drie jaar lang beveiligingsupdates en twee grote Android-updates. Verder maken de goede camera en flinke accu de smartphone serieus het overwegen waard.

Standaard krijg je twee jaar garantie als je de Nokia 7 Plus nieuw koopt. Het toestel is simlockvrij en werkt op alle Nederlandse netwerken. Sommige providers en webshops bieden de optie om een smartphoneverzekering af te sluiten, maar dat is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met de telefoon omgaat. Houd er wel rekening mee dat de Nokia 7 Plus niet stof- en waterbestendig is.

Heb je de keuze voor de Nokia 7 Plus gemaakt? Gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet om de beste aanbieding te vinden. De scherpste deals vind je bovenaan en met filteropties (voor bijvoorbeeld kleur, levertijd en shopwaardering) kun je het aanbod gemakkelijk sorteren.

Sim-only of Nokia 7 Plus met abonnement?

Geen zin in een BKR-registratie of hoge maandelijkse telefoonkosten? Dan is het slim om een losse Nokia 7 Plus aan te schaffen en er een apart sim only abonnement bij te nemen. Veel Nederlandse providers bieden scherpe sim only’s aan, vaak met grote data- en belbundels voor relatief weinig geld. In sommige gevallen heb je zelfs de flexibiliteit om een maandelijks opzegbaar contract af te sluiten. Bij zustersite OnlySim kun je terecht voor handige (bespaar)tips en een actueel overzicht van de beste sim only aanbiedingen. De prijzen en deals worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.