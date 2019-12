Nokia 8.1 los toestel prijzen vergelijken

Nokia 8.1 los kopen: dit moet je weten

Behoefte aan een goede smartphone waarbij je niet te diep in de buidel hoeft te tasten? Dan ben je bij de Nokia 8.1 aan het juiste adres. Deze betaalbare smartphone is namelijk de opvolger van de populaire Nokia 7 Plus en biedt mooie features. Om te beginnen met het 6,2 inch scherm met full-hd-resolutie. Hierop kijk je met genoegen naar je favoriete series op Netflix.

Mooie foto’s maak je met de dubbele camera achterop. Beide lenzen zijn voorzien van 12 megapixels wat ervoor moet zorgen dat je ook bij weinig licht scherpe kiekjes maakt. Onder de cameramodule zit de vingerafdrukscanner. Hiermee ontgrendel je gemakkelijk de telefoon. Uit de doos draait de telefoon op Android 9.0 (Pie). Dankzij Android One ben je verzekerd van verschillende (beveiligings)updates waaronder Android Q!

Uitvoeringen van de Nokia 8.1

De Nokia 8.1 komt in drie kleuren: grijs, koper en blauw. Alle drie de modellen zijn voorzien van een Snapdragon 710-processor die samen met het 4 GB werkgeheugen voor een soepele gebruikerservaring zorgt. Qua opslagruimte is de Nokia 8.1 voorzien van 64 GB. Dit is vrij genereus voor een midrange smartphone. Het geheugen is uit te breiden met een micro-SD-kaart.

Prijzen van de Nokia 8.1

De Nokia 8.1 is eind 2018 aangekondigd met een adviesprijs van 399 euro. Inmiddels is het toestel al goedkoper te bestellen bij diverse webshops. Ook kun je kiezen om nog even te wachten totdat er refurbished modellen te koop zijn. Dit zijn gebruikte smartphones die altijd door een professioneel bedrijf worden gecontroleerd. De meeste refurbished aanbieders leveren alle accessoires mee en geven twee jaar garantie. Mocht je liever een compleet pakket willen: bestel dan de Nokia 8.1 met abonnement.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Nokia 8.1

De Nokia 8.1 is gemaakt van glas en dus kwetsbaarder dan sommige andere smartphones. In dit geval raden we je dan ook aan om te kijken naar een smartphoneverzekering. Deze worden doorgaans door webshops aangeboden. Mocht je dit te prijzig vinden, bestel dan in ieder geval een screenprotector en een stevige case. Een flinke val zal de Nokia 8.1 niet schadevrij overleven. Met de prijsvergelijker van Android Planet zorg je dat je nooit teveel betaalt. Je filtert gemakkelijk op bijvoorbeeld kleur of levertijd. De prijzen worden doorlopend geactualiseerd.

Sim-only of Nokia 8.1 met abonnement?

Houd je wel van flexibiliteit en wil je je maandelijkse kosten laag houden? Dan past een sim-only abonnement het beste bij jou. Zo krijg je doorgaans grote bundels voor een klein prijsje. Ook kun je vaak gemakkelijk je bundels naar beneden of boven aanpassen als je daar behoefte aan hebt. Een ander voordeel is dat je met een losse Nokia 8.1 geen BKR-registratie hoeft te vrezen. Je smartphone wordt immers niet als lening geregistreerd. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het uitzoeken van een sim-only abonnement? Neem dan eens een kijkje op onze zustersite OnlySim.