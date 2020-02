Nokia 8 Sirocco los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Nokia 8 Sirocco los kopen: dit moet je weten

De Nokia 8 Sirocco is een speciale versie van de Nokia 8 en is sinds mei 2018 verkrijgbaar in Nederland. Het toestel combineert vlotte specs met een fraai design en een stockversie van Android, zonder overbodige toevoegingen. De behuizing is van glas en de voorkant van de Sirocco wordt gedomineerd door een 5,5 inch-scherm (2560 bij 1440 pixels) met afgeronde randen. Onderhuids bevindt zich een Snapdragon 835-chip, 6GB RAM, 128GB aan opslag, een flinke 3260 mAh-accu en ondersteuning voor draadloos opladen. Foto’s maakt de Sirocco met de dubbele 12 megapixel-camera aan de achterkant en 5 megapixel-frontcamera. Qua prestaties kan deze Nokia de concurrentie met de toptoestellen van Apple en Samsung moeiteloos aan.

Uitvoeringen van de Nokia 8 Sirocco

Momenteel is de Nokia 8 Sirocco slechts in één uitvoering beschikbaar: zwart en met 128GB opslag. Voor de meeste gebruikers zal dit ruim voldoende zijn, al is de opslagruimte van de Sirocco niet uitbreidbaar. Komt het einde in zicht, dan zul je apps en bestanden moeten verwijderen om niet in de problemen te komen.

Prijzen van de Nokia 8 Sirocco

Bij verschijning had de Nokia 8 Sirocco een adviesprijs van 749 euro. Een fors bedrag, maar inmiddels is de smartphone voor een lager bedrag aan te schaffen. Mocht je hem toch te duur vinden, dan is de reguliere Nokia 8 een goed alternatief. Die heeft dezelfde chipset, evenveel werk- en opslaggeheugen, maar het scherm is een slag kleiner. Voor een losse Nokia 8 betaal je echter stukken minder.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Nokia 8 Sirocco

Als je de Nokia 8 Sirocco los koopt, haal je een simlockvrij toestel in huis met standaard twee jaar fabrieksgarantie. Sommige webshops en providers bieden een smartphoneverzekering aan tegen val- en waterschade, maar dat is bij normaal gebruik geen must. De Sirocco is namelijk bestand tegen stof en water, al is een hoesje gezien de glazen behuizing geen overbodige luxe.

Heb je je keuze voor de Nokia 8 Sirocco gemaakt? Gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet om de scherpste deal te vinden. De beste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met filteropties is het aanbod gemakkelijk te sorteren. Zo kun je bijvoorbeeld filteren op levertijd en de waardering van de webshop.

Ook is het mogelijk het refurbished aanbod te bekijken. Een refurbished telefoon is gebruikt en vervolgens door een professionele partij gecontroleerd, schoongemaakt en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. Zo worden doorgaans de accu en het scherm vervangen. De meeste refurbished aanbieders geven twee jaar garantie en de optie om de smartphone te retourneren als hij niet aan de verwachtingen voldoet.

Sim-only of Nokia 8 Sirocco met abonnement?

Bestel je een Nokia 8 Sirocco met een abonnement, dan krijg je in de meeste gevallen te maken met een BKR-registratie. Zit je daar niet op te wachten, omdat je bijvoorbeeld binnenkort een huis gaat kopen, dan is het slimmer om de smartphone los te kopen en er een sim only bij te nemen. Omdat je het toestel in één keer afbetaalt, wordt het niet als lening bij het BKR geregistreerd. De keuze voor sim only heeft meer voordelen. Zo krijg je doorgaans veel data voor relatief weinig geld en in sommige gevallen heb je de flexibiliteit om een maandelijks opzegbaar contract af te sluiten. Benieuwd naar de scherpste sim only aanbiedingen van dit moment? Zustersite OnlySim zet ze op een rijtje en laat zien waar je op moet letten.